Festival Musiche tra le righe

Festival Musiche tra le righe. Al Palazzo Siotto di Cagliari il 5 dicembre concerto di Scipione Sangiovanni. Concerto di chiusura tra classico e jazz per il festival Musica tra le righe, rassegna di musica da camera e incontri col pubblico organizzato dall’Associazione culturale Ponticello, con la direzione artistica di Giulio Biddau nelle sale di Palazzo Siotto, a Cagliari.

L’edizione 2023 della rassegna si concluderà martedì 5 dicembre, inizio ore 20:30. Festival Musiche tra le righe

Con il recital del pianista Scipione Sangiovanni, uno dei pianisti della sua generazione ad aver ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nell’ambito della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique.

Il concerto sarà diviso in quattro parti e spazierà da Bach ai contemporanei George Shearing, Radiohead, Nirvana e Herbie Hancock, muovendosi dunque dal classico al rock con incursioni nel jazz più raffinato.

La prima parte prevede tre brani a partire dal When I am laid in Earth di Henry Purcell, a un classico della canzone jazz come Lullaby of Birdland di George Shearin interpretata da tutte le grandi voci.

Come quella di Ella Fitzgerald, per chiudere con la Passacaglia in SOL minore di Haendel.

Salti temporali e stilistici anche nella seconda parte dove si passa dalla bellissima In a sentimental mood di Duke Ellington a Somewhere over the rainbow di Harold Arlen per chiudere con la Toccata.

E fuga in Re minore di Bach nell’arrangiamento di Ferruccio Busoni.

La terza parte si apre invece con la Sonata n.5 dell’organista veneziano Baldassarre Galuppi, si chiude con una Gavotta di Rameau, intercalate da Paranoid Android dei Radiohead.

Stesso schema per la quarta e ultima parte del concerto che unisce classici come Bach, riscritto da Busoni e Gershwin ai Nirvana o alle melodie jazz del grande Herbie Hancock

Nel corso della sua carriera si è esibito in prestigiose sale come il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Bibiena di Mantova, il Mozarteum di Salisburgo.

Il Palau de la Musica di Barcellona, la Casa da Musica di Porto, il Megaron Mousikis di Atene, il Centro Nazionale delle Arti di Città del Messico, la Lisinski Hall di Zagabria, la Konzerthaus di Berlino.

La Salle Cortot di Parigi, l’Università La Sapienza di Roma, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e la Carnegie Hall di New York.

Ha collaborato in qualità di solista con l’Orchestra della Radio-Televisione Croata, con l’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, con Roma Tre Orchestra.

Con la Royal Philarmonic Concerto Orchestra di Londra e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Porto.

È regolarmente invitato a tenere recital per istituzioni come Serate Musicali di Milano, Association Chopin di Lione, Gioventù Musicale d’Italia, Festival Echos del Monferrato.

HRT (la Radio-Televisione Croata), Società del Quartetto di Bergamo, Trasimeno Music Festival, Festival du Vigan, Lago Maggiore Festival, Habana Clásica e Festival Internacional de Piano En blanco y negro.

Il suo lavoro discografico dedicato ad Haendel (Piano Classics 2018) è stato elogiato dal BBC Music Magazine e dall’emittente radiofonica France Musique.