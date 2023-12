FC Alghero travolgente

FC Alghero travolgente vince 0 – 8 sul campo del Thiesina e prosegue il suo cammino in testa alla classifica del girone E di Seconda Categoria, in compagnia del Bottidda. Gara senza storia , quella giocata sul campo di Thiesi, con gli algheresi che hanno messo in mostra buone trame di gioco. Tra i marcatori Christian Nemore, autore di una tripletta, Michele Cherchi con una doppietta, poi un gol a testa per Pintus, Correddu e Finca.

Per la cronaca, squadre subito protese all’attacco con la Fc Alghero che, al 4º, si fa vedere sottoporta con Nemore che calcia sull’esterno della rete. Al 9º ci prova il Thiesina con Ara che, dal limite dell’area, impegna l’estremo difensore algherese Serra. All’11º Fc Alghero vicinissima al gol con Nemore che, superato il diretto marcatore, ha colpito il palo interno alla destra di Fadda. Al 16º bella azione d’attacco della Fc Alghero che porta al tiro Nemore che impegna severamente il portiere di casa che blocca in due tempi. Al 20º Fc Alghero meritatamente in vantaggio: traversa di Raimondo Serra, sulla palla si avventa Correddu che deposita la sfera in rete. Passano cinque minuti e la Fc Alghero raddoppia con Carlo Pintus che dal limite non lascia scampo al portiere avversario con un tiro imparabile. Alla mezz’ora esatta ci prova Cingotti con un tiro dalla lunga distanza che il portiere di casa devia in angolo. Al 44º altra occasione gol per la Fc Alghero con Raimondo Serra che, da distanza ravvicinata, si fa parare la conclusione da Fadda. Si va al secondo tempo e al 50º il Thiesina non sfrutta una défaillance difensiva algherese. Ci prova Cingotti al 52º con Fadda che devia in corner, poi al 55º arriva il terzo gol della Fc Alghero con Michele Cherchi. Fc Alghero travolgente e al 57º, ancora con Cherchi, trova il quarto gol con un preciso colpo di testa su assist di Pintus. Al 65º gli algheresi vanno nuovamente in gol, questa volta con Nemore che di testa mette dentro il pallone calciato da Cingotti. All’81º arriva il sesto gol della Fc Alghero con Christian Nemore che spedisce la palla appena sotto la traversa con un tiro dal limite dell’area. Non è finita e all’84º è Mario Finca che in semi rovesciata realizzato il settimo gol algherese. Tripletta per Nemore e ottavo gol della Fc Alghero all’87º. Si è conclusa così 0-8 per la Fc Alghero che prosegue il suo cammino in testa alla classifica.