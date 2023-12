È condivisione e solidarietà l’Essenza del Natale dei volontari di Scientology

È condivisione e solidarietà l’Essenza del Natale dei volontari di Scientology, Il Natale è un periodo pieno di contraddizioni. Per tanti è un momento di festa: incontri tra famigliari, scambio di doni, banchetti e… consumismo; per altri è un momento in cui le difficoltà quotidiane emergono ancora di più e, proprio per il clima di festa che impregna la società alla quale non gli è permesso partecipare, si sentono più soli e “più poveri” del solito. Due società i cui opposti sentimenti, particolarmente in questo periodo, emergono e si scontrano con più evidenza.

Per i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology l’arrivo del Natale significa essenzialmente condivisione e solidarietà. Anche quest’anno il mese di dicembre li ha visti impegnati in uno sforzo straordinario, nella realizzazione della 27° edizione del Miracolo di Natale, con lo scopo di attenuare questo divario sociale.

Oltre 40 sono stati i Ministri Volontari che si sono alternati nelle scorse settimane dando il loro contributo per la buona riuscita dell’iniziativa di beneficenza. Il risultato è stato un nuovo record sugli anni precedenti, nella raccolta dei beni di prima necessità. Un lavoro fatto in collaborazione con altre decine di associazioni di volontariato presenti nei 21 comuni della Sardegna che hanno aderito all’iniziativa, che permetterà di rendere meno difficile la vita di migliaia di famiglie in difficoltà per i prossimi mesi.

La Chiesa di Scientology crede fermamente nel valore della solidarietà e della condivisione. Come scriveva L. Ron Hubbard, fondatore della religione di Scientology: “l’Uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri”. I volontari prendendo alla lettera le parole del loro Fondatore non limitano il loro impegno al periodo natalizio ma sono impegnati durante tutto l’anno, con iniziative mirate alla prevenzione delle droghe, al rispetto e divulgazione dei Diritti Umani e alla promozione di valori di buon senso attraverso la divulgazione del libretto “La Via della Felicità”.

La meta di qualsiasi fondazione o organizzazione dedita all’aiuto e al miglioramento sociale è quella di arrivare al punto in cui nessun Essere Umano abbia necessità dell’aiuto degli altri per sopravvivere. Significherebbe che avremmo lavorato bene e costruito un mondo di pace in cui i Diritti Umani sono diventati una realtà per tutti.

Una illusione? Un sogno irrealizzabile?

I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, nel vivere profondamente lo spirito del Natale, credono che una società migliore sia possibile e continueranno a lavorare collaborando con chiunque abbia a cuore la realizzazione di un mondo migliore.

Info: www.ministrivolontari.it