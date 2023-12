Duo Perfetto al Museo Diocesano Arborense



Domenica 10 dicembre il concerto del Duo Perfetto al Museo Diocesano Arborense di Oristano

Domenica 10 dicembre 2023 il Duo Perfetto, composto da Clorinda Perfetto al pianoforte e Robert Witt al violoncello, proporrà il concerto “ITINERARI MUSICALI”, che si terrà presso il Museo Diocesano Arborense di Oristano (con inizio alle ore 18.00), attraverso l’esecuzione di un repertorio che spazierà fra brani di grandi compositori come Josè Bragato, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ennio Porrino, nonché di brani legati alla tradizione musicale sarda.

Il concerto è prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, pure con la collaborazione dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano, del Museo Diocesano Arborense e della Fondazione di Sardegna, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

L’ingresso al concerto sarà gratuito.