Dalle ore 10 – ViViamo Somma – Alle ore 11 l’arte pittorica sarà in strada con opere di artisti sommesi che esporranno lungo la centrale Via Aldo Moro.

Dalle ore 10 tutti potranno divertirsi con arcieri professionisti che accompagneranno in esercitazioni di tiro con l’arco, in Via Aldo Moro.

Sabato 16 Dicembre – ViViamo Somma – La Giornata del Commercio – Città aperta e street food cittadino. Molteplici saranno le aree – food con consumazione di produzione locale, anche casearia, gastronomica e caldarroste. Musica dal vivo itinerante. In serata anche dj e Tombolate.

Doppio evento sabato 16 Dicembre a Somma Vesuviana

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Piena sinergia con i commercianti. Auspicabile rinnovare tali appuntamenti. Il 16 Dicembre, tutti coloro i quali saranno a Somma, passeggiando per Via Aldo Moro potranno ammirare opere pittoriche, consumare prodotti locali, aavere musica dal vivo. La sera tombolate e dj”.

Da Sabato 16 Dicembre apertura delle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Il Villaggio delle Fiabe, in Piazza Vittorio Emanuele III è stato un grande successo. Da Sabato apriamo le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno. E’ un Castello del 1458, in un’atmosfera davvero coinvolgente!”.

Alle ore 16 apertura cortile del Castello di Lucrezia D’Alagno con il Christmas Village.

Alle ore 19 e 30 apertura delle sale del Castello con esposizione delle opere dell’artista ucraina Taya Vysochanska.

C’è attesa anche per il Presepe Vivente al Borgo Antico che ritorna dopo anni, il 5 e il 6 Gennaio 2024.

Giovedì 14 Dicembre – ore 11 e 30 – briefing stampa in Sala Giunta – Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele III.

“E’ tutto pronto per il grande evento che vedrà in prima linea i commercianti. Sabato 16 Dicembre, ViViamo Somma, evento voluto da AICAST, darà la possibilità di essere anche città dello street food locale. Tutte le persone che arriveranno nel nostro paese, troveranno opere pittoriche nella centrale Via Aldo Moro, aree food lungo Via Roma e Via Aldo Moro con consumazioni di prodotti locali. Dalle ore 10 avremo arcieri professionisti, Alessandro Forte e Pasquale Del Piano, che accompagneranno in esercitazioni di tiro con l’arco, Dalle ore 16 e per tutto il pomeriggio e sera, musica con deejay Double dal vivo.

Alle ore 19 inizierà la Tombola scostumata con esibizioni e la partecipazione di Lady Rose – drog queen. Durante tutto il giorno ci sarà musica itinerante. L’obiettivo è quello di arrivare ad appuntamenti periodici di questa tipologia”. Lo ha affermato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Tutti coloro i quali faranno acquisti nei negozi di Somma Vesuviana, da domani Mercoledì 13 Dicembre e fino a Sabato 16 Dicembre, mostrando lo scontrino, potranno ricevere una consumazione gratuita presso le aree food di ViViamo Somma. Inoltre acquistando nei negozi aderenti, sarà possibile ricevere la cartella per partecipare ad una delle due tombolate in programma che daranno la possibilità di vincere buoni sconto sui prodotti da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati anche dopo il 16 Dicembre.

L’evento è stato organizzato da AICAST di Somma Vesuviana. AICAST è Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi, e Turismo, della provincia di Napoli. A Somma Vesuviana conta ben 200 associati.

Apertura delle sale del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno

Sabato 16 Dicembre, alle ore 18, apertura delle sale del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno con un doppio evento : inaugurazione della mostra – DONNA – con l’artista ucraina Taya Vysochianska e il Christmas Village.

“Sabato 16 Dicembre, alle ore 16, apertura del cortile del Castello di Lucrezia D’Alagno con il Christmas Village. Dalle ore 19 e 30, apertura delle sale del Castello. Un Castello del 1458. Apriremo le sale con la mostra dell’artista ucraina Taya Vysochianska. Una mostra dedicata alla DONNA, un evento originale che vede protagonista questa giovane artista ucraina. Ma al Castello, le cui sale, i torrioni, rappresentano luoghi da vedere, avremo anche il Christmas Village con attività laboratoriali e giochi. Ci saranno laboratori di pasticceria – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana – grazie ai quali i ragazzi potranno cimentarsi nella preparazione di dolci natalizi.

Il tutto a ingresso libero, l’ultimo accesso sarà alle ore 20 30. Il Christmas Village aprirà alle ore 16, mentre le sale alle ore 19 e 30. Gli eventi per i ragazzi saranno molteplici. Domenica 17 Dicembre e Sabato 30 Dicembre dalle ore 20, dj dal vivo con Danilo De Falco. Il 5 Gennaio, sempre in Piazza Vittorio Emanuele III, la notte della Befana con discoteca dal vivo. Dalle ore 21 Luca Sepe Show e Gigi Soriani dj set. Il 6 Gennaio, alle ore 9 e 30, la Befana arriverà al Castello di Lucrezia D’Alagno”.

Tutti i dettagli nella conferenza stampa programmata per Giovedì 14 Dicembre, alle ore 11 e 30, presso la Sala Giunta, Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III.