Domani terza giornata del festival Circo Letterario al Teatro degli Intrepidi Monelli di Cagliari

Entra nel vivo a Cagliari la prima edizione del festival Circo Letterario, la rassegna ideata e diretta dallo scrittore Andrea Melis in scena fino a domenica 3 dicembre al teatro degli Intrepidi Monelli di Cagliari.

Domani (sabato 2 dicembre) gli appuntamenti inizieranno alle 16.30 con l’incontro che vedrà Anja Boato (Premio Campiello Giovani nel 2015) presentare insieme a Luca Manunza (storico curatore del Festival Cabudanne de sos Poetas di Seneghe) il suo romanzo d’esordio “Madama Matrioska“, edito da Accento Edizioni, nuova creatura editoriale fondata da Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi. Un lavoro dalla struttura brillante e dall’ancor più brillante scrittura: ogni capitolo non ha solo un diverso protagonista, ma un tono e uno stile a sé – tra omicidi (reali, tentati o presunti), anelli preziosi, disturbi mentali, malattie, funerali e fughe spaventose.

Alle 17.30 a tenere banco sarà la scrittrice e podcaster Sabrina Efionayi con il suo “Addio, a domani“ (Einaudi, 2022) finalista del Premio Zocca Giovani (2023) e finalista al premio Elsa Morante L’isola di Arturo (2022). In quest’ultimo libro, la Efionayi racconta la propria storia, diventata successivamente un podcast dal titolo “Storia del mio nome” per Spotify Studios in collaborazione con Chora Media, vincitore come Miglior Podcast ai Diversity Media Awards 2023 e de IL POD 2023 nella categoria Diversity. A moderare l’incontro ci sarà lo scrittore e autore Massimiliano Virgilio (uno dei pochi autori italiani i cui testi vengono tradotti con successo di vendite in Cina), protagonista due ore dopo (alle 19.30) con il suo libro “Il tempo delle stelle“, romanzo ambientato sullo sfondo di una Napoli splendida e terribile, in cui la ricerca di un figlio mette alla prova un amore. Una storia folgorante sulle possibilità che svaniscono e quelle che arrivano. Con lui ci sarà il giornalista Costantino Cossu.

Alle 18.30, invece, a catalizzare l’attenzione del pubblico del festival ci sarà lo scrittore Mohamed Maalel, per un incontro con la Palestra Letteraria in cui presenterà il suo romanzo d’esordio “Baba“ (Accento Edizioni, 2023), una storia non scontata sulla multiculturalità, l’identità e i legami. Una lunga lettera a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino in fondo per quello che si è, in cui il racconto si rovescia presto, in realtà, nel più commovente tentativo di ascolto e accoglienza.



Dopo Virgilio, dunque, sul palco del Circo Letterario salirà la scrittrice Lavinia Petti, protagonista alle 20.30 con il suo romanzo “Dove nascono le ombre“ (Mondadori, 2023) in cui si muove con originalità nel solco tracciato da autrici come Shirley Jackson e, tra le contemporanee, Tiffany McDaniel, e, con passo sicuro e lingua immaginifica, prende per mano il lettore, accompagnandolo in quel momento incandescente che separa l’infanzia dall’età adulta, per mostrare come le storie non sempre siano dei rifugi. In certi casi possono diventare dei luoghi pericolosi. Ad affiancare Lavinia Petti ci sarà la scrittrice Enrica Illotto.

Uno degli appuntamenti più attesi della serata si vivrà alle 21.30 con la conferenza spettacolo“Gigacapitalisti“ di Riccardo Staglianò, giornalista, saggista, studioso di nuove tecnologie e del loro effetto sulla società. Lo scrittore di Viareggio scrive inchieste e reportage dall’Italia e dall’estero come inviato di Repubblica per Il Venerdì. Nel 1997 per Feltrinelli ha pubblicato “Circo Internet – Manuale critico per il nuovo millennio”.

Nel pomeriggio, inoltre, dalle 16.30 alle 19.30 presso la My English School si terrà il laboratorio gratuito “The Little Prince” orientato all’invito alla lettura per bambini/ragazzi dai 9 ai 14 anni, con docenti di lingua madre inglese. Sono venti i posti a disposizione, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 5929782.

L’ultimo giorno della prima edizione del Circo Letterario si aprirà domenica 3 dicembre alle 18 con la presentazione de “I Racconti della Locanda”, un’antologia composta da narrazioni di Francesco Abate, Ciro Auriemma, Eleonora Carta, Carlo Augusto Melis Costa, Matteo Porru, Renato Troffa, Valeria Pecora Schirru, Valeria Usala e Ilenia Zedda. L’incontro vedrà sul palco Andrea Melis, Ugo Bressanello, Ciro Auriemma e I Ragazzi della Locanda protagonisti dei racconti, per uno dei tanti momenti in cui il festival unirà la letteratura al sociale. Alle 19 sarà lo scrittore Ciro Auriemma – affiancato dalla manager culturale Giuditta Sireus (partner del festival con il suo Dicembre Letterario e fondatrice del Club di Jane Austen) – il protagonista dell’incontro dedicato alla presentazione del suo romanzo fresco di stampa “La lama e l’inchiostro“ (Piemme Edizioni, 2023). Il compito di calare il sipario sulle presentazioni del festival sarà affidato alle 20 allo scrittore e giornalista Francesco Abate (Premio Alziator, Premio Ducato d’oro, Premio Solinas, Premio del Libraio Città di Padova, Prix Littéraire des Jeunes Européens), per un incontro con La Palestra Letteraria che lo vedrà presentare la sua più recente fatica letteraria “Il misfatto della tonnara“ (Einaudi, 2023), terzo capitolo della saga dedicata alla giornalista investigativa Clara Simon (in corsa al Premio Scerbanenco 2023, a poche settimane dall’uscita). Alle 21 a chiudere in bellezza la prima edizione del Circo Letterario ci penserà il musicista, producer, scrittore e regista Lory Muratti con il reading letterario “Torno per dirvi tutto”, in collaborazione con il Festival Dicembre Letterario.

Il Circo Letterario è finanziato dalla Regione Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), dal Comune di Segariu e sostenuto dai numerosi partner che hanno creduto nella nascita di questo progetto quali la Palestra Letteraria, Fondazione Domus De Luna, Ente concerti Città di Iglesias, My English School, Mondadori Bookstore | Centro commerciale I Mulini, Giunti al punto librerie, Festival Cabudanne de sos Poetas, Associazione culturale Sa oghe e su entu, Associazione Muse aps, Associazione Feles Nigra, LARAS suoni e parole di Sardegna APS, QIBU sas di Claudia Benaglio, Acadèmia de su sardu, AGIS CAD, Actores Alidos, Unica Radio, Locanda dei buoni e cattivi, Il club di Jane Austen Sardegna, Centro Down Cagliari, ANFASS Cagliari, Cooperativa sociale Killia, Casa Futuro – Codice Segreto Cagliari, Biblioteca Las Plassas, Biblioteca Pauli Arbarei, Biblioteca Genuri, Biblioteca Segariu, Biblioteca Siddi, Scuola Infanzia Segariu, Scuola Secondaria di Primo Grado Segariu, Scuola Secondaria di Primo Grado Ussaramanna, Scuola Primaria Furtei e Scuola Primaria Siddi.

EVENTI COLLATERALI E PARTNER – Il Circo Letterario sarà una vera festa eil quartiere di Sant’Avendrace offrirà nei suoi spazi un rifugio per acquisti “slow”, di qualità, lontano dalle code d’automobile e dalle vie dello shopping, per chi vorrà anticipare la corsa dell’ultimo momento e vivere e condividere un’esperienza di interazione e scambio vera tra autori/autrici e lettori, con un foyer che offrirà continue occasioni di momenti conviviali e informali (mostre, firmacopie, aperitivi, chiacchiere e tanto altro) attrezzato con un angolo dove Unica Radio, media degli studenti dell’Università di Cagliari, trasmetterà podcast e contenuti esclusivi, realizzando interviste in diretta. Sarà presente un Pop-corner di gadget ecofriendly marchiati con il brand del Festival per regali smart e green, e con ben due librerie che per la prima volta collaboreranno una accanto all’altra in un bancone di “mescita di libri” ribattezzato il “BarBook” (con la Libreria Mondadori de I Mulini e della Giunti al Punto di Cagliari) proprio per contribuire a un salto di qualità nella promozione del libro e nell’incremento dei lettori in questo angolo di città tra centro e periferia. Ci sarà infine un fotografo di prestigio nazionale come Riccardo Piccirillo (nel 2022 protagonista con una nomination ai Music Photography Awards, promossi da Abbey Road Studios a Londra, nella categoria “Best Photo) a realizzare foto ritratti d’autore. I laboratori per ragazzi in sardo e quelli per utenze specifiche come le “Bau Letture” di pet therapy in collaborazione con Anffas Onlus Sardegna, Codice, Segreto e Centro Down animeranno le mattine del Circo Letterario.

IL FESTIVAL – Il Circo Letterario nasce nel 2023 e si presenta al mondo con la grinta dei nascituri ma con un preciso Dna che lo vedrà "viaggiante" di età in età, di luogo in luogo, sia fisicamente, tra i piccoli comuni della Marmilla come Segariu, Las Plassas, Ussaramanna, Pauli Arbarei, Genoni, Siddi, Furtei nelle cui scuole e biblioteche si svolgeranno numerosi laboratori per ragazzi e adulti, sia in modo mediatico attraverso la trasmissione in diretta streaming degli eventi principali, massimizzando così la visibilità di ospiti e libri presentati a un pubblico potenziale di curiosi sparsi in tutto il mondo. Un contenitore di eventi letterari, insomma, ma anche di momenti musicali, progetti fotografici e incursioni artistiche estemporanee, in un'atmosfera festosa e spensierata, tra un bicchiere di vino e uno zucchero filato, dietro il magico sipario di Viale Sant'Avendrace 100, per cominciare al meglio la corsa al Natale restando seduti in un teatro, ma lasciandosi trasportare e incantare dalla magia delle sue luci e delle sue storie.

IL TEATRO – L’Associazione Culturale senza scopo di lucro Intrepidi Monelli – Centro di Ricerca Teatrale, si costituisce a Cagliari nel 2009 e si occupa di organizzare eventi legati alla cultura e allo spettacolo; di organizzare attività laboratoriali sulle discipline dello spettacolo; di ospitare compagnie italiane e straniere; di produrre e distribuire spettacoli teatrali; di promuovere la cultura, in tutte le sue forme; di organizzare attività didattiche formative e ricreative in campo culturale, rivolte anche a soggetti socialmente svantaggiati in generale. L’Associazione, con sede in Viale Sant’Avendrace, 100 a Cagliari, ha instaurato rapporti di collaborazione con varie realtà a livello regionale, nazionale e anche internazionale con l’obiettivo di fare degli Intrepidi Monelli un punto di ritrovo per artisti di varia provenienza e far accrescere così culturalmente i soci e la cittadinanza.