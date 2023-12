Da Canale 5 a piazza Eleonora. Il 29 dicembre l’esibizione di Andrea Urru

Da Canale 5 a piazza Eleonora. Il 29 dicembre l’esibizione di Andrea Urru, Sulla scia del successo riscosso su Canale 5, con la trasmissione “Io canto generation” di cui è finalista, Andrea Urru, venerdì 29 dicembre, alle 19, si esibirà in piazza Eleonora con la sua band Thör’s Sønner.

“Per il 13enne artista oristanese si tratta della prima apparizione nella città di Eleonora dopo la straordinaria partecipazione nel programma condotto da Gerry Scotti – dicono gli Assessori alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Oristano Luca Faedda e Antonio Franceschi -. In questi giorno tutti gli oristanesi stanno facendo il tifo per il giovanissimo talento musicale e in occasione dello spettacolo potremo testimoniare il nostro affetto e il nostro sostegno”.