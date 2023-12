Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest

Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest con il patrocinio di Legacoop Nazionale rinnovano il supporto a favore della popolazione ucraina.

Donati circa 12.000 Kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità in favore delle persone colpite dall’emergenza. Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest

4 dicembre 2023 – Un forte gesto di solidarietà e sostegno da parte di Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest che, nonostante le numerose difficoltà, rinnovano, anche grazie al patrocinio di Legacoop Nazionale.

La vicinanza al popolo ucraino: così come avvenuto ad inizio anno, grazie allo spirito collaborativo, la sinergia e l’obiettivo condiviso delle due Cooperative Conad è stato possibile portare a termine anche la seconda consegna.

Diretta nel territorio ucraino di circa 12.000 kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità a favore della popolazione colpita dal conflitto.

Un’iniziativa che si è dimostrata ancora una volta complessa, portata a termine in oltre 10 giorni, grazie alla mobilitazione di diverse associazioni umanitarie.

La missione ha coinvolto nuovamente realtà territoriali che operano a livello internazionale come la Caritas Diocesana Polacca che, nella sede di Lezajsk in Polonia, ha suddiviso il carico su più mezzi.

Per facilitare il trasporto e agevolare il passaggio doganale polacco della merce. Raggiunta una prima struttura dei Frati Francescani a Zhytomyr.

Il viaggio è proseguito verso la chiesa e la casa di accoglienza francescana di Konotop: una città che, a causa della vicinanza al confine russo – 80 km -.

Risente particolarmente delle problematiche legate al conflitto. Un atro carico invece, ha raggiunto i Frati Francescani di Shargorod che hanno suddiviso e preparato pacchi-aiuto.

Per le famiglie più bisognose. In molti casi è stata necessaria la consegna presso le abitazioni in quanto molte famiglie, formate essenzialmente da anziani e bambini.

Si trovano lontano dal convento e non hanno a disposizione mezzi adeguati di trasporto.

“Coerentemente alla missione di Conad come impresa socialmente responsabile e come segnale di vicinanza alla popolazione ucraina abbiamo continuato in questi due anni ad inviare il nostro sostegno.

Con aiuti concreti: per noi questa è la terza spedizione umanitaria.” spiega Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord e continua:

“Aiutare le persone che vivono in una situazione di emergenza umanitaria in un altro Paese significa essere una vera Comunità aldilà dei confini”.

“Rinnoviamo la nostra vicinanza alla popolazione ucraina che vive questo drammatico conflitto con la Russia. – dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest –

Crediamo fermamente nel valore dell’umanità, della pace e della solidarietà ed è per questo motivo che abbiamo deciso di sostenere e promuovere questa seconda missione.

In momenti come questo è fondamentale essere uniti e agire promuovendo azioni concrete a favore delle persone che vivono in grande difficoltà e in condizioni di estrema fragilità.”

“Fino dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina –sottolinea Simone Gamberini Presidente di Legacoop nazionale- Legacoop si è attivata promuovendo un’azione di solidarietà.

Che ha visto protagoniste le cooperative associate, per dare aiuto alla popolazione civile, quella che paga il prezzo più alto di ogni conflitto.

A fine 2022 abbiamo lanciato un nuovo appello per aiutare la popolazione ad affrontare l’emergenza inverno, mentre continuiamo a lavorare per supportare il rilancio del sistema cooperativo locale.

In questo ambito, assume un rilievo particolare l’iniziativa di Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest, che ringraziamo di cuore per aver dato, ancora una volta, una bella testimonianza concreta di solidarietà.

Valore fondante dell’esperienza cooperativa”.

“Vorrei ringraziare Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest per il lavoro e il sostegno e la non indifferenza nei confronti del popolo ucraino. Tutti questi aiuti umanitari saranno spartiti tra i conventi di Shargorod.

Konotop e Odessa e distribuiti alle famiglie bisognose e ai rifugiati di queste tre città. – Frate Pascalis – A nome dei Frati Francescani dell’Ucraina e del popolo ucraino vorrei ringraziarvi di cuore. Pace e Bene.”

Un progetto che conferma l’impegno e la sensibilità delle due Cooperative Conad pronte a rendersi nuovamente partecipi e a portare sostegno alle persone e alle comunità.

Un ulteriore tassello che si aggiunge all’iniziativa “Sosteniamo la Pace”, promossa del gruppo Conad già lo scorso anno a favore della Croce Rossa.

Grazie al contributo di clienti, soci, collaboratori e Cooperative Conad, tramite Fondazione Conad Ets, furono donati 1,9 mil di €.

Destinati a sostegno di tutte quelle famiglie colpite dalla guerra che sono state costrette ad abbandonare la propria casa per cercare ripari più sicuri.

Anche oggi più che mai c’è bisogno della forza della Comunità e l’impegno dedicato alle popolazioni colpite dall’emergenza è testimonianza delle azioni concrete dell’insegna nei confronti delle Persone.

Perché è sempre più importante continuare a credere nella vicinanza e nella solidarietà.