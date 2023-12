Comprare un’auto usata in sicurezza: da oggi CARFAX svela se ci sono restrizioni sul veicolo

Grazie alla collaborazione con ACI, CARFAX potenzia il proprio servizio fornendo informazioni

sulla presenza di vincoli e ipoteche dei veicoli con targa italiana

(29 novembre 2023) CARFAX, fornitore leader in Europa nei servizi relativi alla storia dei veicoli usati, annuncia l’introduzione di due nuove funzioni nel proprio portale, grazie alle quali gli utenti possono ottenere sin da subito anche informazioni relative a ipoteche o vincoli di restrizione alla guida dei mezzi per cui stanno richiedendo il report.

Queste due nuove verifiche, già disponibili per gli utenti in tutta Italia, sono possibili grazie alla collaborazione di CARFAX con Automobile Club d’Italia (ACI).

Comprare un’auto usata in sicurezza

Sapere in anticipo se sul veicolo grava un’ipoteca, con conseguenti obblighi finanziari, così come avere visibilità di eventuali fermi amministrativi e altre restrizioni alla circolazione del veicolo stesso, permette di prendere una decisione di acquisto più consapevole.

L’ipoteca su un veicolo, infatti, è legata al mezzo stesso fino alla sua estinzione, ma non impedisce al proprietario di venderlo. Ciò significa che l’ipoteca segue il veicolo anche in caso di passaggio di proprietà, e potrebbe quindi essere causa di ulteriori e inaspettate spese. Un vincolo come il fermo amministrativo invece, dovuto a tributi non pagati o a violazioni del codice della strada, può determinare il divieto di circolazione del mezzo.

I nuovi controlli sulle ipoteche e sui vincoli sono già disponibili per tutti gli utenti del report CARFAX e si aggiungono alle altre informazioni che l’azienda rende facilmente accessibili, tra cui quelle sui danni al veicolo, le letture del chilometraggio, tutti i passaggi di proprietà, le revisioni, le importazioni e molto altro ancora. Queste informazioni aiutano il potenziale acquirente a evitare spiacevoli disagi, una delle preoccupazioni principali di chi valuta l’acquisto dell’auto usata. Da un’indagine effettuata da CARFAX*, essere a conoscenza della storia del veicolo, inclusi eventuali danni o incidenti, rappresenta un grande valore aggiunto per gli acquirenti, tanto che il 64% si dice disposto a pagare di più per un veicolo la cui storia precedente sia nota.

Il mercato delle auto usate si conferma in crescita

Le recenti novità implementate da CARFAX si rivelano ancora più importanti alla luce di un mercato delle auto usate che nel nostro Paese si conferma in crescita. Secondo i dati PRA, infatti, solo nei primi nove mesi del 2023 i passaggi di proprietà in Italia hanno registrato un + 6,6% sullo stesso periodo dell’anno precedente, che sale a + 10,3% se si considera solo il mese di ottobre 2023 rispetto a ottobre 2022.

Oggi CARFAX offre un report che contiene ancora più informazioni essenziali per gli utenti, affinché possano compiere scelte informate e consapevoli per un acquisto importante e un investimento significativo come quello per l’auto.

Marco Arban, Direttore del Business Development & Data Procurement di CARFAX in Europa, commenta: “Siamo entusiasti di introdurre questi nuovi controlli nel nostro servizio: si tratta di informazioni davvero importanti che possono aiutare gli utenti a fare una scelta più consapevole e a scongiurare il rischio di spiacevoli scoperte e costosi inconvenienti. Queste novità potenziano il servizio e dimostrano il nostro impegno per un mercato sempre più sicuro e trasparente”.

*Sondaggio svolto nel mese ottobre 2023 tra gli utenti italiani che hanno visitato il sito Carfax.eu.

