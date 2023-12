Codici mette in guardia i consumatori

Codici mette in guardia i consumatori: diffidate dagli operatori che si spacciano per nostri rappresentanti, è una truffa.

Dal mercato dell’energia a quello della telefonia sono sempre più numerose le truffe, in particolare quelle che sfruttano i call center. Codici mette in guardia i consumatori

Le segnalazioni e le richieste di assistenza agli Sportelli di Codici sono quotidiane e negli ultimi giorni hanno registrato una novità su cui l’associazione mette in guardia i consumatori.

“Recentemente ci sono arrivate delle segnalazioni – riferisce Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici.

– in merito a delle telefonate che alcuni consumatori hanno ricevuto da operatori che si presentavano dicendo di essere della nostra associazione.

Un modo per conquistare la fiducia dell’utente, al quale veniva poi offerta assistenza gratuita ed il passaggio ad un’altra compagnia telefonica in virtù, stando sempre a questi operatori.

Delle modifiche unilaterali sui contratti applicate da altre società.

È una truffa. Invitiamo i consumatori a diffidare da chi si spaccia per Codici avanzando simili offerte commerciali.

L’associazione non chiama mai i consumatori se questi non ne hanno chiesto esplicitamente l’intervento. Naturalmente denunceremo l’accaduto alle autorità competenti.

Invitiamo i consumatori a segnalarci casi del genere.

Non solo. Ricordiamo che è bene diffidare da telefonate simili e non comunicare i propri dati personali, soprattutto quando in linea c’è un operatore che si presenta in maniera poco chiara.

E che non si esprime in modo del tutto comprensibile, perché magari parla velocemente. Le truffe sono sempre più diffuse e serve la massima attenzione per non cadere in trappola”.