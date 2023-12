Catartica Edizioni alla Fiera della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi'”



Catartica Edizioni sarà presente alla prossima edizione della fiera “Più libri più liberi” a Roma, dal 6 al 10 dicembre, presso il Centro Congressi La Nuvola dell’Eur. Lo stand P04, curato dall’Associazione Editori Sardi (AES), sarà il luogo dove Catartica presenterà le sue nuove pubblicazioni e alcuni titoli importanti del suo catalogo.Tra queste opere che raccontano il territorio e le sue peculiarità culturali e sociali come “Fujire è vergogna” di Gianni Romano, “La frana” di Silvana Mulas, quest’ultimo importante anche per evidenziare gli aspetti di una cultura patriarcale e del processo emancipativo femminile al centro dell’attualità e del dibattito dei giorni nostri.

Accanto a questi, romanzi come “L’inadeguato ordine delle priorità altrui” di Cristina Aresu e l’originale opera di Angela Bonanno “Tu singolare” e “La teoria della mela” di Michela Magliona. Sempre fortemente legati al territorio e alla sua storia, al mito e alle leggende, le opere di Claudia Desogus; “Il viaggio incantato” e “Gli ultimi ebrei”. Spicca tra tutti il romanzo fantastico della giovanissima autrice di Iglesias Eleonora Contu, “Anantpakrash” che per Catartica ha inaugurato con la sua opera una nuova sezione letteraria: “cronache dell’immaginario”.

Tra la saggistica troviamo invece “Isole in guerra” il dossier sull’occupazione militare e il colonialismo in Sardegna, Sicilia e Corsica. Ma c’è anche spazio per il cinema con il saggio di Massimiliano Granato “Arancia meccanica di Stanley Kubrick Tra illusioni sociali e rieducazione mancata”.

Per Catartica sarà Sabato 9 dicembre la giornata dedicata agli incontri con cinque dei suoi autori per un “Firmacopie” previsto dalle 16:00 alle 19:00. La prima parte della serata sarà l’occasione per incontrare una delle penne più interessanti di Catartica: Vincenzo Elviretti, autore della raccolta “Pietre, storie di provincia”. Sette racconti brevi che fanno riflettere ed esprimono il disagio dei suoi protagonisti, inseriti in un contesto e in una dimensione stabilita che li spinge a gesti estremi, definitivi, alle volte eclatanti.

Secondo protagonista della serata è Paolo Lubinu, autore della raccolta “Vampiri Urbani”, che porterà in fiera un frammento della sua New Orleans, il quartiere dei disagiati, degli immigrati, dei pazzi, riconoscibile in un angolo di ogni città dei giorni nostri. Giuseppe Tirotto, invece, con il suo ultimo romanzo “La stanza chiusa”, evidenzia il tema della ricerca di sé stessi in una doppia dimensione narrativa ambientata tra gli anni ’60 ed ’80 in un paese sardo che si affaccia sul mare.

La seconda parte della serata

La seconda parte della serata, a partire dalle 17:30, vedrà protagonisti due autori romani: Sira Fonzi presente con il suo libro “Sotto il cielo di Roma”, una raccolta di sette storie ambientate in una Roma viva e attuale, dove si intrecciano la vita di tutti i giorni, le culture, l’inarrestabile vivacità di una metropoli bellissima e faticosa con le sue contraddizioni sociali. Infine Luigi Alessandro Spina con il romanzo “In punta di piedi sull’acqua”, un’opera in cui il mistero fa da sfondo alla trama, dove l’introspezione e le paure si intrecciano con le vicende e il rapporto tra i suoi protagonisti.

Catartica ha scelto di valorizzare nel corso della fiera opere singolari e di forte impatto emotivo, raccontando le realtà urbane e le marginalità sociali che si muovono nella nostra realtà contemporanea, sottolineando il suo impegno nel raccontare, le contraddizioni sociali che le contraddistinguono. Parallelamente, si evidenzia la potenza dei romanzi in cui l’introspezione e la comprensione del passato guidano le scelte nel presente. L’ampia gamma di interessi e approcci proposti da Catartica, certamente offrirà ai visitatori della fiera diversi spunti di riflessione.