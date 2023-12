“Le ricostruzioni fantasiose pubblicate dalla stampa, ci costringono ad intervenire su una vicenda dai toni chiaroscuri ma che non ha nulla che vedere con possibili provvedimenti sollecitati da chi ha ruoli politici nel dicastero della giustizia “.

Questo è il commento perentorio di Giuseppe Moretti presidente dell’unione sindacati di polizia penitenziaria (USPP) in merito all’articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica e altre testate, in riferimento alla presunta richiesta rimozione del responsabile del nucleo investigativo regionale (NIR) del Piemonte per la quale, secondo notizie di stampa, avrebbe avuto un ruolo decisionale anche il sottosegretario con delega alla polizia penitenziaria Andrea Delmastro.

Caso rimozione responsabile NIC Polizia Penitenziaria Piemonte: le dichiarazioni di Moretti (USPP)

“Il provvedimento adottato nei confronti del responsabile del delicatissimo settore investigativo” prosegue Moretti” , ispettore di Polizia penitenziaria con all’attivo oltre vent’anni di servizio sempre ineccepibile, come attestato anche dalle varie procure che hanno chiesto il mantenimento della sua posizione, ha lasciato perplessi anche noi, visto che a breve lo stesso sarebbe andato in pensione, ma per le modalità con cui era avvenuto. Da quanto appreso informalmente, risulterebbe senza tenere in considerazione le tempistiche necessarie per tale tipo di avvicendamenti”.

Per Moretti “semmai ci fossero delle responsabilità, tutte da dimostrare, posto che non risulterebbe che sia state revocate le deleghe che al momento gli erano state assegnate dalle AG piemontesi inquirenti, queste potrebbero eventualmente ricadere soltanto ai vertici dell’amministrazione da cui è partito il provvedimento e considerato che la sostituzione è avvenuta con un appartenente al ruolo dei funzionari che non era vincitore dell’apposito interpello è un dirigente o dirigente aggiunto come sarebbe previsto, senza nulla togliere alla professionalità di chi è stato nominato”.

In conclusione per il Presidente USPP: “le polemiche sembrerebbero essere del tutto strumentali e gli unici chiaroscuri nella vicenda sono solo esclusivamente legati all’inopportunità di non aver tenuto conto della professionalità del responsabile rimosso, peraltro dirigente sindacale di questa organizzazione, ovvero persona dedicata difendere i colleghi piuttosto che ad accusarli ingiustamente.”