Capodanno 2024 a Cagliari: un milione di euro a carico della collettività e gravi ritardi organizzativi

Lievita il costo dei festeggiamenti per il Capodanno 2024 a Cagliari: da 700.000 a più di un milione di euro gli stanziamenti nei capitoli di spesa delle attività di sviluppo e valorizzazione della Cultura, deliberati dalla giunta Truzzu per il concerto della notte di San Silvestro.

“Non c’è limite al peggio”, afferma Marzia Cilloccu, Consigliera comunale e Capogruppo a Cagliari per Orizzonte Comune – “Spendere così tanti soldi pubblici per organizzare il concerto di Capodanno a Cagliari non solo non è necessario, ma è totalmente inopportuno.

Si possono organizzare i festeggiamenti per San Silvestro con le somme a disposizione nel bilancio comunale, senza utilizzare come è accaduto nel 2023, i proventi dell’imposta di soggiorno introdotta nel 2021, o senza mettere le mani in tasca ai cittadini e alle cittadine sarde per ottenere i 250.000 euro richiesti alla Regione Sardegna per il Capodanno 2024, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche come quello che stiamo vivendo fra guerre in corso e post periodo pandemico, con le attività dei commercianti messe in ginocchio dall’apertura in contemporanea dei tanti cantieri in città con cui sono costretti a convivere da mesi, stremati dai lavori e dagli affari drasticamente calati e ancora in attesa di sgravi fiscali”.

Capodanno 2024 a Cagliari

Tanti soldi per un unico spettacolo che forse darà lavoro alla città per uno o due giorni quando gli operatori culturali stanno aspettando di veder incrementati i contributi per le attività svolte tutto l’anno.

“Sono stati bocciati inoltre emendamenti che proponevano l’incremento delle risorse a copertura dei contributi per attività svolte tutto l’anno che poteva avere un senso prelevare da quel capitolo di spesa”, aggiunge Cilloccu. Un maxi-evento che si sarebbe potuto realizzare senza questi gravi ritardi organizzativi e con lo stesso budget contenuto degli anni precedenti all’insediamento a Palazzo Bacaredda del Sindaco Truzzu e della sua giunta.

Con meno di 300.000 euro, la giunta precedente ha accompagnato i festeggiamenti del Capodanno a Cagliari del 2018 e 2019 con artisti di spicco come Malika Ayane e i Subsonica, ma anche tanti altri artisti, musica e concerti organizzati nelle diverse piazze della città. A supporto degli eventi inoltre veniva organizzata per tempo una importante e ben strutturata campagna di comunicazione anche sulle principali testate nazionali. Due grandi concerti e altri spettacoli diffusi fra Pirri e le piazze del centro storico che hanno registrato una straordinaria affluenza di pubblico e ingaggiati, soprattutto, attraverso operatori e operatrici culturali sardi assegnatari di un bando pubblico dell’Assessorato al turismo.

“I Comuni sardi che hanno già scelto da tempo gli artisti per il Capodanno 2024 e hanno riempito gli alberghi e B&B ringraziano, le strutture ricettive e gli esercenti di Cagliari un po’ meno”, conclude la consigliera comunale