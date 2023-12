Cagliari e Sassuolo si sfidano nel Monday Night

Cagliari e Sassuolo si sfidano nel Monday Night della quindicesima giornata di Serie A. Le previsioni dei bookmakers.

Torino, 7 dicembre 2023 – Destini incrociati, stessa voglia di ricominciare a vincere. Nell’ultimo turno, Cagliari e Sassuolo non sono riuscite a muovere la propria classifica a seguito dei rispettivi ko con le due squadre della Capitale. Cagliari e Sassuolo si sfidano nel Monday Night

I sardi, in una partita passata in gran parte in inferiorità numerica a causa dell’espulsione al 25′ di Makoumbou, hanno dovuto cedere il passo alla Lazio, vittoriosa 1-0 all’Olimpico.

Dopo essersi illusi con il momentaneo vantaggio nella gara interna con la Roma, anche gli emiliani si sono ritrovati in 10 uomini per il rosso a Daniel Boloca e hanno poi subito la dolorosa rimonta dei giallorossi, che hanno chiuso sull’1-2 finale.

I rossoblù navigano ancora in zona retrocessione, i neroverdi ambiscono ad avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria, chi la spunterà? I traders propendono maggiormente per un successo dei padroni di casa.

Ranieri più di Dionisi – Con la sua esperienza e competenza, il tecnico romano ha saputo riscattare l’avvio quasi disastroso dei suoi e a rimettersi in corsa per la salvezza.

La situazione, tuttavia, è ancora critica e, per dare la svolta, servono tre punti nell’incontro di lunedì, che Betclic quota a 2.32 (per Sisal a 2.30).

L’affermazione ospite è invece data a 2.89, segno di un match che si prospetta equilibrato. Il pareggio è indicato a 3.55.

1-0 nel 2021/2022 – Nell’ultimo precedente giocato in Serie A tra le due compagini, il Cagliari si impose di misura con la rete di Alessandro Deiola.

La replica esatta dell’1-0 è quotata a 11.00 da Betclic. Per questa occasione, è previsto al contrario un considerevole numero di gol, dal momento che l’Over 2.5, a 1.65, è ritenuto nettamente più verosimile dell’Under 2.5, a 2.11.

Berardi out per squalifica – Costretto a fare a meno del suo capitano e leader, il Sassuolo dovrà affidarsi ad altri candidati per provare a impensierire la porta difesa da Scuffet.

Tra questi, ci sarà sicuramente Andrea Pinamonti, con quota-gol Betclic a 3.10. Alle sue spalle, agiranno con ogni probabilità Armand Laurienté, la cui rete è data a 3.50, Kristian Thorstvedt, a 4.40, e Samu Castillejo, a 4.80.

Tra le fila cagliaritane, il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Zito Luvumbo, quotato a 3.10 per una firma sul tabellino, e uno tra Andrea Petagna, con quota-gol a 3.10, e Gianluca Lapadula, a 2.25.

Da tenere d’occhio anche il piede sempre ‘caldo’ di Nicolas Viola, che si muoverà sulla trequarti e cercherà una gioia personale indicata a 3.95 da Betclic.