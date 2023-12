Bravo Innovation Hub Cagliari: +171% di fatturato complessivo per le 10 startup del settore Mobilità & Smart Cities

Nel corso del Demo Day le 10 startup accelerate hanno presentato il risultato della crescita avvenuta grazie al programma davanti a oltre 20 fondi di investimento interessati ai progetti sviluppati. 18 le richieste di offerta e negoziazioni di “Proof of Concept” provenienti dalle imprese partner.

La startup Novac è stata selezionata per presentare il progetto al SIOS23 Winter

Bravo Innovation Hub Cagliari

Cagliari, 5 dicembre 2023 – Si è tenuto nella cornice di Sa Manifattura il Demo Day di “Bravo Innovation Hub Cagliari”, l’evento conclusivo del programma di accelerazione in ambito “Mobilità Green e Smart Cities”.

“Bravo Innovation Hub” è il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative e realizzato nell’ambito dell’Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU ed è alla sua terza edizione, dopo i successi dei programmi “+Turismo +Cultura” e “Agrifood”.

L’edizione 2023 si è svolta a Cagliari e ha visto la partecipazione di 10 startup selezionate nell’ambito verticale di riferimento, che hanno ottenuto un contributo “equity-free” di 20 mila euro e partecipato a un programma di accelerazione intensivo di 3 mesi finalizzato ad accelerare il loro sviluppo sul mercato comprensivo di 160 ore di formazione, gestito da Nana Bianca, StartupItalia e Apply Consulting.

Durante il percorso di accelerazione sono state coinvolte 24 aziende in attività di “B2B matching” e open innovation, di cui 13 corporate e 11 tra medie e piccole imprese, caratterizzate da un fatturato complessivo di oltre 220 miliardi di euro.

Proprio dalle imprese partner sono in seguito scaturite 18 tra richieste di offerta e negoziazioni di “Proof of Concept” per le startup partecipanti al progetto.

Bravo Innovation Hub ha contribuito a dare un “boost” sul mercato alle 10 startup, come confermato dalla crescita del loro fatturato complessivo, che in tre mesi ha fatto segnare il +171%.

Demo Day

Nel corso del Demo Day i founder e CEO delle startup selezionate hanno presentato le loro soluzioni innovative di fronte a una platea di oltre 100 partecipanti comprensiva di oltre 20 tra fondi di investimento, business angel e corporate investor.

Novac, selezionata come startup più meritevole, avrà inoltre l’opportunità di presentare il proprio progetto di fronte a una platea di innovatori, investitori e personaggi di rilievo dell’ecosistema il prossimo 21 dicembre presso il Palazzo della Borsa di Milano all’interno di SIOS23 Winter.

Le startup hanno sviluppato prodotti e servizi legati a 3 macro-categorie principali, riflettendo le diverse industry legate alla Smart City e alla Mobilità del futuro: Mobilità e logistica, Data analysis e modelli previsionali in contesto urbano, Energy e infrastrutture urbane.