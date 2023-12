Appunti di viaggio: workshop cinematografico a cura di Marco Antonio Pani

Prosegue l’attività formativa della Società Umanitaria di Alghero, che ospita uno dei tre workshop organizzati nell’ambito del Premio Kentzeboghes, primo concorso per progetti cinematografici nelle lingue della Sardegna e delle lingue minoritarie italiane, giunto alla sua sesta edizione, organizzato dall’Associazione Babel e diretto da Paolo Carboni.

Il workshop Appunti di viaggio, curato dal regista Marco Antonio Pani, prende spunto dalla sua esperienza personale che dal cortometraggio “Panas”, attraverso “Capo e Croce” e “Maialetto della Nurra”, lo ha condotto a scrivere e dirigere “Nèmos, andando per mare”, attualmente in fase di montaggio.

Il corso, articolato in tre giornate (17 dicembre, 12 e 13 gennaio) della durata di 8 ore ciascuna (per un totale di 24 ore), prevede una parte teorica e una parte pratica finalizzata alla scrittura di un progetto cinematografico, per un film documentario o di finzione, pronto per essere presentato in pubblico.

Il corso aperto a un massimo di 10 partecipanti e si terrà presso la Mediateca della Società Umanitaria, al piano terra de Lo Quarter (Largo San Francesco, Alghero).

L’iscrizione è gratuita, basta inviare una email ad [email protected], ma è necessario essere dotati di un pc portatile con programma di scrittura.

