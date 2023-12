Antonio Giagoni: lunedì 1° gennaio esce in digitale “Canzoni ‘quasi’ fuori moda” il nuovo EP

Da lunedì 1° gennaio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Canzoni ‘quasi’ fuori moda”, il nuovo EP di Antonio Giagoni.

“Canzoni ‘quasi’ fuori moda” primo EP solista del cantautore toscano composto da 5 tracce, è la prima parte di una storia autobiografica che racconta di come un uomo sulla trentina vive l’amore e la società. Un EP che esprime punti di vista e sensazioni passando dalla melodia italiana alla black music, da Graziani a Miles Davis, dalla serata in locali alla nottata passata a riflettere e a tirare giù filosofie intime e delicate. È un lavoro scritto e pensato principalmente di notte e che purtroppo o per fortuna ha avuto una lunga gestazione a causa della pandemia. I pezzi nascono tutti chitarra e voce ed in molti casi abbastanza di getto. L’EP è stato pensato come ad un mini audio diario di bordo al quale seguirà un secondo volume intitolato “Canzoni fuori moda”.

Spiega l’artista a proposito del nuovo EP: “Mi ritengo tendenzialmente poco modaiolo e poco interessato alla moda, cerco di raccontare soprattutto quello che mi scuote l’anima senza sentire l’esigenza di seguire un filone preciso”.

TRACK-LIST:

· Tremo

· Estate

· Peter-Pan

· Apatico Innamorato

· Notte

Presalva ora l’EP https://distrokid.com/hyperfollow/antoniogiagoni/canzoni-quasi-fuori-moda

Biografia

Antonio Giagoni è un cantautore toscano, nato a Viareggio nel 1987. Gravita attorno alla musica più o meno da sempre ma inizia a concretizzare la sua attività artistica all’età di diciotto anni circa cominciando a scrivere le prime canzoni e lavorando in uno studio di registrazione che diventerà di lì a poco il suo ufficioso domicilio.

Nel 2008 collabora con Massimo Luca (storico chitarrista di Lucio Battisti) alla produzione artistica di tre brani.

Nel 2009 forma gli ZoCaffè band con la quale pubblica tre album usciti rispettivamente nel 2012, 2013 e 2016 per Phonarchia Dischi e con la quale fa più di 200 concerti.

Nel giugno 2012 vincono Arezzo Wave Band come miglior gruppo toscano avendo la possibilità così di suonare sul palco dello storico Arezzo Wave Festival e di girare gran parte della penisola suonando nelle più svariate situazioni.

Nel 2013 vincono il Metarock festival aprendo poi il concerto di Levante e Max Gazzè a Pisa e il B-live contest come miglior band B- live Italia e con la vittoria di un tour di sei date nel sud.

Nel 2016 esce il terzo ed ultimo album della band che di lì a poco si scioglie come spesso succede. Nel frattempo, comincia a lavorare alla scrittura di nuovi brani per dare inizio al suo progetto solista, passa l’estate del 2017 a suonare in giro chitarra, voce e grancassa e a scrivere. Ad inizio 2018 uno dei nuovi testi viene selezionato da Aletti Editore per l’inserimento nell’antologia “Autori di Mogol”. Nel Maggio 2018 vince il premio “miglior cantautore” in occasione del “Premio Lucio Dalla”.

Nel 2023 escono i singoli “Tremo”, “Estate”, “Peter-Pan”, “Apatico Innamorato” e “Notte” estratti da “Canzoni ‘quasi’ fuori moda” il primo EP solista di Antonio Giagoni disponibile sulle piattaforme digitali da lunedì 1° gennaio 2024.

Facebook | Instagram