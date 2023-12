Abbanoa, nuovo terremoto giudiziario?- la denuncia di Desirè Manca (M5S)

“Nuovo terremoto giudiziario per Abbanoa? Il 21 dicembre scorso un alto dirigente della società avrebbe ricevuto un provvedimento di sospensione immediata dal servizio. Stando alle indiscrezioni trapelate finora, e per le quali si attendono conferme ufficiali – spiega Desirè Manca (M5s) – al centro delle contestazioni ci sarebbe il mancato recupero di un miliardo di crediti e un contenzioso con il personale per quanto riguarda l’applicazione del CCNL”.“La società continua ad essere al centro dello scandalo – sottolinea la consigliera – e contemporaneamente resta blindata, inaccessibile persino per i consiglieri regionali.

Da oltre un anno attendo che i vertici di Abbanoa mi ricevano. La prima richiesta di incontro istituzionale – ricorda – risale al 10 febbraio scorso. Tramite una pec in cui, nell’esercizio del diritto all’informazione di cui all’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, ho chiesto un incontro urgente con i componenti del Cda e gli assessori competenti in materia. Non è mai arrivato nemmeno un riscontro”.