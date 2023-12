A Olbia con La Via della Felicità per diffondere il buon senso smarrito

Da qualche mese il libretto del filosofo L. Ron Hubbard distribuito dai volontari sta riscontrando accettazione tra i cittadini olbiesi.

Proseguiranno nella serata di oggi mercoledì 20 dicembre le iniziative dei volontari della Fondazione La Via della Felicità di Olbia che da qualche mese stanno inondando i circoli laici e religiosi, le associazioni di volontariato, i negozi e le strade della loro città, con il libretto del filosofo americano L. Ron Hubbard, dal quale prende il nome l’associazione

La caratteristica dell’opuscolo è scritta nel titolo stesso: “La Via della Felicità, Guida basata sul buon senso per una vita migliore.” Consta di 21 precetti che potremmo definire universali, tanto sono condivisibili da chiunque, senza distinzioni di genere, religione, cultura, etnia o ragione sociale.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto.” Scrive l’autore Ron Hubbard nell’ultima pagina del libro. E’ ciò che avviene quando i volontari, presentando il libretto, invitano le persone a divulgare questo messaggio. Le stesse persone contattate durante le distribuzioni, scorrendo i titoli dei precetti, ne condividono i contenuti e si propongono come promotrici del libretto tra amici e famigliari.

L’atteggiamento costruttivo di tante persone è dato dalla consapevolezza che la società abbia imboccato una china dove i valori umani improntati sul rispetto, gentilezza, condivisione e tolleranza, insomma di buon senso, siano sempre più difficili da trovare e sia necessaria una iniezione di questi valori, una volta venivano chiamate virtù, qualità sempre più rare e che, anche chi le possiede, anziché esserne orgogliosi, quasi si vergogna a far emergere.

Sicuramente, come raccomanda l’autore:” Non sottovalutare l’effetto che puoi avere sugli altri semplicemente menzionando queste cose e dando tu stesso un buon esempio”.

Spesso un gesto gentile o un aiuto che arriva inaspettato vale mille “prediche”.

In fondo il buon senso è fatto di piccole cose che aiutano chi le riceve e riempiono di gioia chi le fa.

Info su materiali e video su: www.laviadellafelicità.it