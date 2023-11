Terzo settore – Venerdì 1 dicembre assemblea con le associazioni su regolamento e consulta

Venerdì 1° dicembre, alle 10, nella Sala consiliare del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi), il Sindaco Massimiliano Sanna e l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru incontreranno tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e operanti da almeno un anno nel territorio comunale di Oristano.

Al centro dell’incontro la presentazione e il confronto sul regolamento della Consulta del Terzo settore in vista della sua prossima istituzione.

“La Consulta è costituita dalle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di carattere privato previsti dalle norme operanti da almeno un anno nel territorio comunale di Oristano che svolgano attività senza scopo di lucro in uno degli ambiti previsti dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. Sono interessati numerosi soggetti operanti in vari settori: dai servizi sociali all’ambiente, dallo sport alla cultura e al turismo. Attraverso la Consulta, e con l’ausilio del regolamento, intendiamo stabilire un nuovo modo di operare, ispirato alla cooperazione, capace di favorire la collaborazione tra l’istituzione comunale e il mondo dell’associazionismo e nel caso specifico quello del terzo settore”.

“Interveniamo in un quadro normativo disciplinato dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dal Codice del terzo settore – aggiunge l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. Riconosciamo al Terzo Settore un ruolo fondamentale. È una risorsa indispensabile, capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l’Amministrazione comunale nella definizione e realizzazione di attività di interesse generale. Per questo motivo il Consiglio comunale, già a marzo dello scorso anno, ha approvato il Regolamento per il funzionamento della Consulta del Terzo settore”.

“La riunione di venerdì ci consentirà di aprire un confronto sui contenuti del regolamento che assegna alla Consulta il compito di esprimere pareri sugli atti di natura programmatica, piani di attuazione, progetti e attività dell’Amministrazione – sottolinea l’Assessore Murru -. Sarà compito della Consulta sensibilizzare le forze politiche, economiche e sociali, le istituzioni e la scuola sulle tematiche della solidarietà e del volontariato, collaborare con l’Amministrazione Comunale e gli uffici competenti nella programmazione, progettazione e nell’organizzazione di interventi e servizi, anche ai fini dell’eventuale partecipazione dell’ente, in forma singola o associata, a specifici bandi e/o manifestazioni di interesse”.