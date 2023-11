“Puntodivista Filmfestival”, Sabato A Cagliari Il Direttore Del Premio “Green Drop Award”, Marco Gisotti

Cagliari, 28 novembre 2023 – Sarà Marco Gisotti l’ospite d’onore del quarto appuntamento di PuntidiVista FilmFestival, in programma sabato 2 dicembre a Cagliari (ore 20:30, Teatro Adriano). Il direttore del Green Drop Award, premio collaterale della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato in vitato da Art’In Produzioni per partecipare al nuovo appuntamento della 16esima edizione, che al centro di tutto avrà la proiezione di un nuovo gruppo di cortometraggi finalisti:

The Stupid Boy, di Phil Dunn (Regno Unito);

The Final Cut, di Massimo Ivan Falsetta (Italia);

Talponi, di Vanja Victor Kabir Tognola (Italia).

La serata sarà arricchita dagli “EquiLibri in dissolvenza”, una brillante suite multimediale ecoambientale tra cinema, musica, teatro, canto e letteratura, che vedrà Gisotti nelle vesti di narratore, accompagnato dalle performance di Manuela Loddo (recitazione e canto), Veronica Mereu (canto e piano), Fabio Piazzalunga (piano) e Romano Usai (voce recitante).

Breve biografia di Marco Gisotti

Giornalista professionista, è direttore del Green Drop Award, un premio collaterale della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che viene conferito al film che meglio interpreti i valori dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla conservazione del pianeta e alla cooperazione tra i popoli.

Ha curato per il programma “Wikiradio”, in onda su Rai Radio3, le puntate dedicate ai temi ambientali. Come autore televisivo ha scritto il programma di animazione “2 amici per la Terra”, in onda su Rai3 e il documentario “Cinema & Ambiente” per Dixit scienza, Rai Storia. Ha creato e dirige dal 2005 il Master in Comunicazione ambientale al dipartimento di Scienze della comunicazione della Sapienza Università di Roma. È stato tra gli ideatori del Polo Energia Ambiente della Regione Lazio, nel 2007. Ha collaborato con il Venerdì di Repubblica, curando la rubrica sulla green economy “Capitale verde”.

Ingresso: 18 euro; over 65 e partecipanti a più di una serata (conservando e mostrando il biglietto della serata precedente): 15 euro.

Prenotazioni esclusivamente su cellulare e WhatsApp: 351-6428357.

Orario prenotazioni: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Teatro Adriano, via Sassari 16 – Cagliari