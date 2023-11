Progetto Ruralab: traguardi raggiunti e prospettive future

Progetto Ruralab: traguardi raggiunti e prospettive future. Nella serata del 23 novembre 2023, presso la Sede dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, in Via Todde 18 ad Ales (OR), dalle ore 17:00, si è svolto l’evento Ruralab: prospettive future.

La serata si è articolata in diverse sessioni, ognuna focalizzata su un aspetto chiave del progetto Ruralab. Progetto Ruralab: traguardi raggiunti e prospettive future

L’EVENTO

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali, tenuti da Lino Zedda, Presidente del Consorzio Due Giare, partner del progetto e Simona Argiolas del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna.

Successivamente, Marco Pischedda di Apply ha presentato i risultati ottenuti nei primi sette mesi di attività di Ruralab, seguito da Matteo Diana di FCA Consulting.

Che ha illustrato i risultati dell’indagine conoscitiva sulle imprese del territorio.

Le tre startup coinvolte nel programma di creazione d’impresa “Crea la tua impresa con Ruralab”.

Partito lo scorso 26 ottobre, hanno quindi avuto l’opportunità di eseguire il pitch delle proprie idee e condividere i progressi e le sfide affrontate durante il percorso. Claudio Forcellini di Forc.

Creative Studio, Arianna Ardu e Andrea Dessì di Fla-ck Design in kit e Luca Demontis di Demo-Liquid e-commerce hanno dimostrato concretamente lo spirito di Ruralab:

coraggio, innovazione e amore per il territorio.

L’evento ha visto poi la partecipazione di tre esperti di spicco nei temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità sociale, culturale ed economica.

Paola Serrittu, Co-Founder e Project Manager di Landworks, ha presentato progetti di rigenerazione nel territorio dell’Argentiera (Sassari), in collegamento live Andrea Paoletti, Co-founder di Wonder Grottole.

Ha condiviso i progetti di rigenerazione da lui seguiti nella cittadina materana, e Carlo Andorlini, Docente dell’Università di Firenze, ha parlato di pratiche e ricorrenze sulla sostenibilità sociale.

Culturale ed economica nell’area interna italiana.

Dopo gli interessanti interventi dei tre esperti è arrivato il momento delle conclusioni, in cui è intervenuta Maria Anna Camedda, Presidente dell’Unione di Comuni Alta Marmilla.

La quale ha tirato le somme sui risultati raggiunti e su tutto quello che è successo dall’evento di lancio dello scorso 20 giugno fino a oggi.

“Questo pomeriggio ci siamo nutriti di sogni, sogni che però sono diventati realtà. La giornata di oggi rappresenta un grande traguardo per l’Alta Marmilla, non inteso come punto di arrivo.

Ma perché lo vediamo come punto di partenza del progetto Ruralab”, ha affermato Maria Anna Camedda.

La moderazione dell’evento è stata assegnata a Rossella Racugno di Apply.

Dopo le conclusioni si è svolto un aperitivo di networking.

IL PROGETTO RURALAB

Ruralab è il Living Lab realizzato negli spazi di Baressa e Villa Verde del Consorzio Due Giare, partner del progetto, nato per favorire l’innovazione e accogliere potenziali innovatori nel territorio dell’Alta Marmilla.

L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l’innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale.

È un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, realizzato con il supporto della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche e implementato da una rete di imprese partner, composta da Apply Consulting.

FCA Consulting e Abinsula, che da più di 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.