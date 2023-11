Frammenti: Paradiso E Inferno

…stupido è l’amore che si butta via…

Nuovo singolo per la band umbra Frammenti

Nuovo singolo per la band umbra Frammenti, in radio con “Paradiso e Inferno” (Astralmusic – distr. Symphonic), una ballad pop che segna il ritorno di Simone Federici e Eugenio Maglio.

“Ognuno di noi ha una propria visione del bene e del male, del paradiso e dell’inferno. Ti immagini una chiara linea di separazione tra le due parti, così da poter scegliere più facilmente dove stare. Ma nella vita scopriamo che dentro di noi questo confine non è sempre così nitido come lo immaginiamo. Ci sono momenti in cui vedi giusto e sbagliato nella stessa azione, buono e cattivo nella stessa persona, paradiso e inferno nella stessa emozione. Il piano si inclina e non riesci a scegliere da che parte stare, i pensieri prendono velocità e l’unica soluzione è aggrapparsi alle proprie sensazioni. È in questi momenti che ti salvano i sogni perché non c’è inferno che tenga se segui quello in cui credi.”

Il videoclip (regia e produzione di Papos Film Maker), è stato girato in provincia di Pescara, con il contributo della fashion stylist Federica Mazzioli. La protagonista è la ballerina Francesca Barberio.

I Frammenti si definiscono come tessere mobili di un caleidoscopio, si spostano, si separano, si riuniscono in nuove forme senza mai fermarsi. La loro musica è un’esplorazione creativa delle nostre emozioni che si cristallizzano in parole legate da un ritmo pulsante di una melodia pop.

(Produzione Musicale: ORPH3US; Guitar Production: LuigiPistilloProduction; Master: La Maestà Mastering)

Biografia

I Frammenti sono Simone Federici e Eugenio Maglio. Il progetto nasce ufficialmente nel 2021 con l’uscita del primo singolo “Un Attimo” feat. SpaceOne, che sale in vetta alla classifica artisti emergenti del MEI. Partecipano a numerosi concorsi a livello nazionale (tra cui Una Voce per San Marino, Tour Music Fest, SanremoRock, Festival di Castrocaro, Una Voce per l’Europa, Roma Music Festival) ottenendo importanti riconoscimenti e premi. Nel 2022 esce “Fuoco e Cenere”, distribuito da Universal Music Italia, il singolo conferma l’ottimo risultato di esordio (+500k streaming sulle principali piattaforme di distribuzione digitale & youtube).

