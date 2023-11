Le parole di Centopercentoanimalisti contro Ciao Darwin

Non commentiamo il programma, ci interessa meno di zero, chi partecipa e chi lo guarda se lo merita, quello che ci indigna è ancora una volta l’uso degli Animali.

Anticipiamo subito che Bonolis verrà denunciato nei prossimi giorni, ancora una volta. Rispetto a sei anni fa, la sensibilità nei confronti degli Animali dell’opinione pubblica è notevolmente aumentata, quindi speriamo che questa volta la denuncia non verrà cestinata.

Nel programma del 24 novembre, oltre al maltrattamento palese, con i Cani aizzati verso l’uomo con la bava alla bocca e tenuti a catena, è passato un messaggio gravissimo.

Per non farsi mancare niente, Bonolis ha inserito anche dei poveri Topi, che (l’ha detto davvero) possono attaccare la leptospirosi con un morso. Un altro messaggio vergognoso per demonizzare i Topi, dopo non stupiamoci se ci sono dei bastardi che tirano sassi contro le Nutrie, come successo di recente a Lecco.

Nel 2023 esistono ancora questi programmi, un evoluzione al contrario. Bonolis usi tutto quello che vuole, tipo la sua specialità delle inquadrature ai fondoschiena, poco ci importa, ma non usi gli Animali, soprattutto se i messaggi sono sbagliati. ”