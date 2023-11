I migliori film e le migliori serie tv in streaming di questa settimana.

La top 10 di JustWatch per la settimana

Tra i migliori film della settimana troviamo “Assassinio a Venezia” in cima alla classifica, seguito da “Hunger Games”.

Al terzo posto nella classifica settimanale troviamo invece “Il migliore dei mondi” con il comico Maccio Capatonda.

‘Hunger Games‘ è al secondo posto in classifica questa settimana. Qui puoi trovare la lista completa dei film della saga e tutte le informazioni su dove guardarli: https://www.justwatch.com/it/guida/tutti-i-film-di-hunger-games.

Mentre il film “Everything Everywhere all at once” è ancora forte e tiene la sesta posizione in classifica. Esplora tutti i film vincitori degli Oscar 2023 e scopri dove guardarli in streaming qui:

https://www.justwatch.com/it/guida/vincitori-oscar-2023.

Serie tv

Nel frattempo tra le serie tv spicca in cima alla classifica “Squid Game: La sfida“, disponibile su Netflix, seguita in seconda posizione da “A Murder at the End of the World”, disponibile su Disney +.

In terza posizione tra le serie tv della settimana troviamo invece “Fargo”, disponibile su Now Tv.

