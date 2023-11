Il regista sardo Christiano Pahler vince a Spoleto

Il regista, attore e batterista italo-tedesco Christiano Pahler, classe 1982, di Serramanna, ha vinto il XXVIII Premio della Giuria di Qualità Città di Spoleto per il cortometraggio intitolato “Come siamo diventati”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 novembre 2023 presso il Cinema Sala Frau in Vicolo San Filippo 16 a Spoleto.

Il corto è stato selezionato tra le oltre 100 opere pervenute al concorso ed è stato premiato per la sua originalità, la capacità di raccontare storie di vita quotidiana con un tocco di ironia.

E la sensibilità con cui affronta il tema della comunicazione digitale.

“Come siamo diventati” è un cortometraggio di 9 minuti che racconta le storie di alcuni condomini che, nell’era della comunicazione digitale, hanno perso il contatto tra loro.

Il corto è ambientato in una piccola palazzina di un quartiere di Cagliari e segue i protagonisti nelle loro vite quotidiane, mostrando come la tecnologia stia cambiando il modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

“Sono molto felice di questo premio – ha dichiarato il regista Christiano Pahler -. “Come siamo diventati” è un cortometraggio che mi sta particolarmente a cuore perché parla di un tema che mi riguarda da vicino.

Sono convinto che la tecnologia possa essere uno strumento prezioso per stare in contatto con gli altri, ma è importante usarla in modo consapevole, evitando che ci allontani da chi ci sta accanto”.

Il cortometraggio “Come siamo diventati” ha già vinto il Premio Miglior Cortometraggio al Filming Italy Sardegna Festival.

E parteciperà anche al Festival Passaggi d’Autore di Sant’Antioco, che si terrà dal 2 al 7 dicembre 2023.

Informazioni sul Premio Nickelodeon

Il Premio Nickelodeon è un’azione Sociale e Culturale, senza scopo di lucro, di Il Cerchio – Cooperativa Sociale è realizzato in collaborazione con Immaginazione – Cooperativa Sociale, L’Uovo Di Colombo.

– Associazione di Promozione Sociale, I Miei Tempi – Associazione di Volontariato e l’informagiovani del Comune di Spoleto.

Nato nel 1995 il Premio Nickelodeon ha come obiettivo di promuovere la produzione di cortometraggi che affrontano temi sociali e culturali.

Il Premio è aperto a tutti i giovani registi, italiani e stranieri, che abbiano compiuto i 18 anni di età.

La Giuria di Qualità Città di Spoleto, composta da rappresentanti del Sociale, della Cultura e della Comunicazione.

Ha scelto il cortometraggio “Come siamo diventati” per la sua originalità, la capacità di raccontare storie di vita quotidiana con un tocco di ironia e la sensibilità con cui affronta il tema della comunicazione digitale.

Il cortometraggio è un ritratto realistico e toccante della società contemporanea.

Racconta la storia di persone comuni che, nell’era della comunicazione digitale, hanno perso il contatto tra loro.

Il cortometraggio è ben realizzato e interpretato, e affronta un tema importante con sensibilità e profondità.