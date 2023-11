Fotonotizia Liguria : successo per l’inaugurazione della mostra “EASY TO SEA”

Grande poartecipazione e successo per l’inaugurazione della mostra “EASY TO SEA” di Ginevra Bellini presso la struttura

semi residenziale dell’ANFFAS di Imperia

Buon successo di pubblico ad Imperia per l’inaugurazione della mostra“EASY TO SEA ARTE PER TUTTI” di Ginevra Bellini, che si e’ tenutaieri pomeriggio presso la struttura semi residenziale dell’ANFFAS(Associazione Nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo). La mostra dell’artista ligure pone l’attenzione sul temadell’inclusività, affinchè anche le persone con disabilità abbiano ildiritto e la possibilità di godere delle creazioni artistiche epittoriche, comprendendone il significato.

