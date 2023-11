Campionato serie C – girone B

Campionato serie C – girone B, Torres vs Gubbio 3-1, Stadio “Vanni Sanna”

Torres: Zaccagno, Antonelli, Liviero, Dametto, Idda, Zecca (35′ s Fabriani) , Giorico (35′ st Kujabi), Ruocco (42′ st Goglino), Mastinu (42′ st Nunziatini) , Scotto (26′ st Cester), Fishnaller. A disposizione: Garau, Pinna R., Mandrelli, Lora, Pelamatti, Masala, Sanat, Menabò, Siniega, Petriccione. Allenatore Alfonso Greco

Gubbio: Vettore, Mercandante, Mercati, Casolari (9′ st Corsinelli), Di Massimo, Udoh (30′ st Di Gianni), Signorini, Morelli (9′ st Rosaia), Spina (9′ st Montevago), Pirrello (22′ st Frey), Portanova. A disposizione: Tozzuolo, Di Marco, Brogli, Greco,. Allenatore Piero Braglia

Arbitro: Scarpa di Collegno

Assistenti: Ychato di Aprilia e Laghezza di Mestre

Quarto uomo: Raineri di Como

Reti: 9′ e 18′ pt Fishnaller (TRS); 40′ st Ruocco (TRS), 45′ st Di Gianni (GBB)

Ammoniti: Idda, Portanova, Casolari, Montevago, Dametto, Frey; espulsi

Note: 3733 spettatori

SASSARI. Tripudio rossoblù al “Vanni Sanna”: gara dominata, Torres devastante. La risolvono Fishnaller (doppietta) e Ruocco, – il 3-1 lo segna allo scadere del secondo tempo Di Gianni – acuti di una orchestra che esegue alla perfezione lo spartito scritto da mister Greco e accompagnato magistralmente dall’urlo della tifoseria sassarese sugli spalti. La corsa continua: prossimo appuntamento in calendario, in casa della Cenerentola Fermo.

Messaggio anti violenza ribadito con convinzione al “Vanni : fasce speciali per i due capitani, attività di sensibilizzazione nel corso del weekend social e voglia di dire NO alla violenza sulle donne. Non solo il 25 novembre, non solo oggi, ma sempre. Lungo e forte applauso in memoria di Giulia e delle vittime di femminicidio.

Dopo la straordinaria impresa di Pesaro griffata Fishnaller, maturità conseguita a pieni voti dagli uomini di mister Greco, la Torres capolista (miglior difesa deltorneo con 8 reti subite appaiata a quota 36 con la corazzata Cesena) incrocia la sua strada con il Gubbio, insidioso il giusto, da affrontare con le molle ma senza paura alcuna. Nel pre gara sfilano a lato del campo le automobili della concessionaria AutoClub del gruppo Pimaxcar: “Torres, una nuova auto su misura per lo sportivo”. Gli spalti – presente anche l’ex allenatore della Torres Foschi – si riempiono di consolidato entusiasmo, le due squadre entrano in campo: c’è capitan Gigi Scotto nell’undici titolare, torna anche Zecca con Mastinu e Giorico a presidiare la mediana. Striscione in curva Sud esposto dalla tifoseria ospite: “Gubbio Saluta Sassari”, tra gli applausi del pubblico.

Campionato serie C – girone B

Torres presente e propositiva sin dalle primissime battute. Al 5′ è punizione da oltre 30 metri: batte Scotto, portiere in corner. Sugli sviluppi colpo di testa di Dametto: ancora angolo. E poi ancora, per la terza volta: Vettore quasi pasticcia, poi è per la questa volta calcio dalla bandierina: traversa e corner che il portiere del Gubbio respinge con i pugni spezzando una serie infinita e quasi ansiogena.

La Torres però è arrembante: Fishnaller è l’esecutore che trasforma in sentenza il pallone di Zecca. Il diagonale finisce inesorabilmente in fondo al sacco, ed è 1-0. Al 10′ Udoh scocca il tiro da fuori area: tuffo plastico in angolo di Zaccagno, minaccia sventata. Sul capovolgimento di fronte Mastinu riceve un pallone d’oro in area, la conclusione è repentina ma leggermente fuori bersaglio.

AL 18′ implacabile come uno squalo bianco, Fishnaller finalizza in rete una strepitosa azione corale: il passaggio è di Ruocco, l’attaccante alto atesino non sbaglia. È 2-0. Tentativo di incursione del Gubbio sullaa sinistra, la difesa torresina sventa. Di Massimo riceve fuori area spostato sul vertice sinistro: buona l’idea ma tiro ribattuto dalla retroguardia sassarese.

Giallo a Idda. Ancora ottima azione corale, ancora palla a Mastinu: buona la conclusione ma Vettore blocca a terra. Al 30′ Ruocco finisce a terra: proteste in campo e sugli spalti, ma è nulla di fatto per il signor Scarpa. Al 35′ palla con il contagiri per Fishnaller, girata al volo a pochi centimetri dall’incrocio: Fish c’è e fa paura!

Ammonizione a Portanova, Al 40′ Ruocco cerca Zecca in accelerazione: ancora ottima l0idea, ma la conclusione non centra la porta. Un minuto dopo Udoh in area calcia verso Laporta di Zaccagno: il numero 12 teresino respingevi piede dice no di autorità al tentativo avversario. Giorico per Fish: aggancio di testa mancato di pochi centimetri. Fine primo tempo.

Si riparte. Giallo a Casolari. Triplo cambio per Braglia nel tentativo di dare una scossa ai suoi e al match. Giallo a Montevago per fallo su Dametto. Al 21′ Scottoper Ruocco, Ruocco largo a destra per Zecca: finta e contro finta, calcio a rete e portiere a salvarsi con la mano. Dentro anche Frey per Braglia. Antonelli ringhia su Udoh. Cester da fiato a Scotto fra gli applausi del Vanni Sanna. Giallo a Dametto. Cambio per il Gubbio e ammonizione per Frey.

Fabriani e Kujabi per Zecca e Giorico. Sprazzi di Gubbio in avanti, ma con poca convinzione. Al 40′ st tocca a Ruococ far esplodere i tamburi dei Candelieri al Vanni Sanna: salta anche il portiere e deposita in rete il 3-0 con corsa e dica con cuore alla tribuna. Ovazione per Ruocco e Mastinu, ottima anche la sua prova, pr Nunziatini e Goglino.

Quattro i minuti di recupero segnalati dal tabellone a bordo campo. Al 90′ segna Di Gianni. Minuti che scorrono via e aprono alla festa: 3-1 Torres e come da copione durante il giro di campo parte l’inno “Forza Torres”.