Cagliari – Dossena illude, Maric riprende i rossoblù. Pareggio giusto alla Unipol Domus

CAGLIARI – Alla Unipol Domus finisce 1 – 1 la sfida tra i rossoblù e il Monza di Palladino. I sardi, in vantaggio con un gol di Dossena all’inizio del match, accarezzano per un tempo il piacere della vittoria. Ma è Maric a spegnere le illusioni e a segnare il gol del pareggio. Gari a tratti bella, risultato giusto. Ranieri schiera l’undici con il classico 3 – 4 – 1 – 2: Scuffet tra i pali, davanti a lui Hatzidiakos, Dossena e Goldaniga, Zappa, Prati, Makoumbou e Augello in mediana, Viola ad inventare dietri Petagna e Luvumbo. Tra i brianzoli, l’ex Carboni, Colpani, Mota e Colombo. La prima occasione è per il Cagliari, con Luvumbo che in girata impegna Di Gregorio. È l’antipasto del vantaggio al 10’: Viola pennella dalla bandierina per la testa di Goldaniga, il portiere biancorosso respinge la palla per Dossena che insacca. Al 25’ Hatzidiakos per due volte sfiora il raddoppio. Al 38’ pericoloso il Monza, con Birindelli che lascia partire una conclusione resa innocua da Scuffet. La prima frazione si chiude senza altre emozioni. Nel secondo tempo gli ospiti appaiono più decisi a vendere cara la pelle. E trovano il pari al 61’ con Kyriakopoulos che disegna dalla bandierina una parabola perfetta per il neo entrato Maric che fulmina Scuffet. All’84’ è ancora l’estremo rossoblù a disinnescare una conclusione dalla distanza di Gagliardini. Gli isolani potrebbero però ritrovare il vantaggio al 90’ con Lapadula che però spreca su assist di Azzi. Nei minuti di recupero è Ciurria a colpire la traversa, con i padroni di casa che evitano la beffa. Negli spogliatoi Claudio Ranieri si tiene stretto il punto. “Penso che il risultato sia giusto, nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà il Monza, nella seconda frazione sono stati bravi loro”. Il Cagliari ha assaporato la vittoria: “Esatto. Li abbiamo un pò sorpresi con il ritmo, essendo pericolosi a ogni calcio piazzato. Non è facile con il Monza, nel secondo tempo hanno fatto gol e poi sfiorato il secondo. Un tempo per uno, va bene così. Quando non si vince, l’importante è non perdere. Siamo entrati nel nostro campionato. Le prime 8 gare erano terribili, guardando la classifica dell’anno scorso. Ora siamo rodati e sappiamo che c’è da lottare”. Il trainer dei brianzoli ammette: “Oggi il Cagliari ha approcciato meglio di noi, nel primo tempo ci ha messo in difficoltà e ha meritato il vantaggio. Poi abbiamo reagito, abbiamo messo in difficoltà i sardi trovando il pareggio e colpendo la traversa. Il risultato è comunque giusto”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Goldaniga (28′ st Oristanio); Zappa, Prati, Makoumbou, Augello (43′ st Azzi); Viola (28′ st Jankto); Petagna (32′ st Pavoletti), Luvumbo (32′ st Lapadula). Allenatore: Claudio Ranieri

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni (38′ st Pablo Marì); Birindelli (12′ st Ciurria), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (22′ st V. Carboni), Mota (22′ st Machin); Colombo (12′ st Maric). Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido

Reti: 10’ pt Dossena. Nella ripresa, al 16’ Maric