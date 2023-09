Zurino “L’export vale un terzo del Pil italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Alba sarà un momento fondamentale per gettare le basi di una cabina di regia che metta insieme tutti i talenti e le competenze che in Italia si occupano di Export e Commercio Estero e per mettere al centro dell’agenda politica un settore economico che vale oltre un terzo del PIL nazionale”. Lo dice il presidente del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino, presentando gli Stati Generali dell’Export che si terranno ad Albail 29 e 30 settembre.

