“Yanara Reyes McDonald al The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, IV edizione, 03 settembre 2023,

Il 03 settembre Yanara Reyes McDonald al “The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale al Nuraghe Diana.

Dopo la prima giornata di Festival con l’incontro con “L’Ultima Habanera” di Carlo Licheri in dialogo con Carlo Antonio Angioni e la presentazione del cortometraggio “L’Ultima Habanera” ed a seguire il Nord Swing Sud trio, il Festival The Old Tipsy Jazz si sposta al Nuraghe Diana (Baia Azzurra) per il concerto con Yanara Reyes McDonald.

La nota musicista cubana presenta il concerto a tema “El y yo” con le musiche incontrate sul cammino, da Cuba fino al jazz e alla Sardegna, passando per collaborazioni e contaminazioni musicali, nella versione più intima e pura possibile: il solo contrabbasso e voce.

Il Festival è organizzato dall’associazione Il Formicaio e dall’Associazione culturale Gong, con la direzione artistica di Marco Sotgiu, e con il contributo del comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni ed il parternariato con l’associazione culturale ARTIFIZIO e l’associazione DDEVENT.

Ingresso € 8

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 348 212 8551

o tramite whatsap

Precede il concerto alle 19,30 e con ingresso libero:

CITTADINI SOSPESI

Libri à Buffet 2023

Incontro con SALVINA DOLORES MARRAS in dialogo con e ANNAMARIA CAPRARO

Presentazione del libro

VOLTAMI ed. Il Maestrale

Evento in partnership con l’Associazione Culturale ARTIFIZIO

Programma completo della rassegna “The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, IV edizione, dal 01 al 30 settembre 2023

01 Settembre – Antica Casa Olla

Incontro con “L’Ultima Habanera” di Carlo Licheri in dialogo con Carlo Antonio Angioni, ed a seguire Nord Swing Sud trio.

Nord Swing Sud trio

Bob Montalbano – voce, chitarra, kazoo

Vittorio Casula – double bass

Marco Sotgiu – batteria

03 Settembre – Nuraghe Diana

Yanara Reyes McDonald

Yanara Reyes McDonald – voce e contrabbasso

10 Settembre – Nuraghe Diana

Syncopated City

Irene Iris Salis: synths, keyboards, guitar, vocals and live electronics

Stefano Casti: electric bass, upright bass, guitar, and live electronics

Nicola “Ninu” Vacca: drums and live electronics

16 settembre: Frida.

– “Le due Frida” a cura dell’attore Carlo Antonio Angioni

– a seguire una selezione di musica latino americana

21 Settembre – Antica Casa Olla

Emanuele Cisi – Francesco Sotgiu – Alessandro Di Liberto – Salvatore Maiore, quartet

Emanuele Cisi – sassofono

Francesco Sotgiu – batteria

Alessandro Di Liberto – piano

Salvatore Maiore – contrabbasso

22 Settembre – Antica Casa Olla

– “La musica nella storia dell’umanità, dai tamburi tribali al jazz”. Condotto da Massimo Cocco

– Millant’anni – Mille storie per farne una – Concerto narrativo a cura di Carlo Antonio Angioni

30 Settembre – Antica Casa Olla

Elisa Zedda – Jordan Corda

Elisa Zedda – voce

Jordan Corda – vibrafono

Gli spettacoli si terranno all’ Antica Casa Olla, in via E. Porcu 29-33 e al Nuraghe Diana a Baia Azzurra, Loc. Is Mortorius e sono riservati a un numero limitato di partecipanti.

Associazione Culturale “Gong”