XIX Congresso Associazione Italiana di Psicologia: a Cagliari dal 6 all’8 settembre si affrontano importanti temi sociali e culturali

Cagliari, 01 settembre 2023 – In che modo le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali della nostra contemporaneità, caratterizzata da complessità crescente, ci pongono davanti a questioni etiche che impattano profondamente sulla vita personale e professionale delle persone?

Questo il quesito che ruota intorno al XIX Congresso nazionale AIP (Associazione Italiana di Psicologia) che si terrà a Cagliari dal 6 all’8 settembre, presso la sede dell’Università di Cagliari.

Tanti i temi che verranno affrontati dal congresso. L’obiettivo è offrire nuove visioni del presente per accompagnare individui, gruppi e organizzazioni dentro scenari inediti di cambiamento. Un cambiamento che può diventare opportunità di rinnovamento e di riflessione. Si discuterà inoltre dei conflitti e dei desideri che possono emergere nel contesto lavorativo in costante evoluzione. Ma anche di come le nuove tecnologie stiano influenzando la produttività, la soddisfazione lavorativa e il benessere psicologico di lavoratrici e lavoratori.

Lo sviluppo sostenibile

Infine, verrà affrontato il tema dello sviluppo sostenibile e l’importanza di promuovere cambiamenti culturali nella direzione di una società sempre più equa. Una società capace anche di prendersi cura di sé e dell’ambiente.

Un congresso itinerante tra le varie sedi dell’ateneo cagliaritano e che verrà ospitato, per l’inaugurazione mercoledì 6 settembre alle 930, nell’aula Magna del Rettorato (palazzo Belgrano, via Università 40). I lavori proseguiranno poi il 6 nel pomeriggio e giovedì 7 presso la sede della facoltà di Ingegneria e Architettura (via Corte d’Appello 87).

Le lectio magistralis

Due le lectio magistralis previste durante i lavori del congresso. La prima, a chiusura del congresso, venerdì 8 settembre, nell’aula Magna Capitini (campus Sa Duchessa). Il titolo è “Who will we be? Self and Identity in an Uncertain and Changing World”. Sarà tenuta da Michael Hogg, docente alla Claremont Graduate University di Los Angeles. Hogg è esperto in intergroup relations, group processes, influence and leadership, and development of social identity theory. La lectio magistralis, con inizio alle 10.45, è aperta al pubblico.

La seconda in apertura dei lavori il 6 settembre alle 11.30 con Alessia Contu, docente alla University of Massachusetts, Boston. Contu è esperta di Organizational Theory, Ethical and Social Issues in Management, Organizational Behaviour & Organizational Development. Terrà una lectio magistralis dal titolo: “Prefigurare la vita nuova: discernimento, lavoro, speranza”.

La tavola rotonda di Cagliari

Prevista anche una tavola rotonda in cui saranno coinvolti attrici e attori del territorio a discutere sui temi centrali proposti nel congresso. L’incontro, moderato dalla docente Silvia De Simone dal titolo “AIP in dialogo con il territorio“, è previsto per mercoledì 6 settembre alle 17.45 nell’aula magna del dipartimento di Architettura e vedrà la partecipazione di: Giorgio Annis (ABBI Group) Lucina Cellino (Aidda), Luca Melis (Poliste), Angela Quaquero (Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Sardegna), Barbara Riposo (Gi Group).

Istituzioni e organizzazioni sarde, ricercatrici e ricercatori, professioniste e professionisti, si confronteranno su come le aziende sarde stanno affrontando i cambiamenti in atto, tra conflitti e desideri, tra innovazione tecnologica e sostenibilità, su quali politiche e quali pratiche siano funzionali allo sviluppo delle organizzazioni locali e del territorio, sulle direttrici da seguire per il futuro. La tavola rotonda favorirà il dialogo per identificare possibili aree di ricerca futura e opportunità professionali per la psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

