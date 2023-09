Windsurf: dopo due giorni di pioggia iniziate le regate agli Europei giovanili e Master slalom

Sul Garda Trentino, dopo la pioggia nei primi due giorni, sabato è tornato il sole. Il vento ha permesso finalmente di vedere in regata i quasi 100 ragazzi provenienti da 12 nazioni, arrivati al Circolo Surf Torbole per giocarsi i titoli europei delle categorie Youth, Junior e Master per le discipline slalom Foil e Slalom pinna.

Con partenza alle 8:00, per la disciplina slalom foil, si sono susseguite le batterie delle categorie Youth (U21), Junior (U17), femminile junior e Master (over 40), che sono riuscite a regatare fino alle 11:15, ora in cui il vento da nord, che ha soffiato sui 10-14 nodi, ha iniziato a calare. Due i tabelloni conclusi per gli youth e tre per le restanti categorie.

Una volta rientrati tutti al Circolo Surf Torbole per decisione del Comitato di regata della federazione Italiana Vela che insieme alla classe Internazionale “IFCA” (International Funboard Class Association) decide lo svolgimento regolare delle regate, alle 15 è arrivata una discreta “ora” e si è così ripartiti con una nuova heat sempre slalom foil categoria youth, con il vento da sud arrivato sugli 8-12 nodi.

Successivamente si sono interrotte le gare causa calo di vento, nel momento in cui dovevano iniziare le finali C Youth, mentre anche le altre categorie erano riuscite a disputare almeno una prova. Tutto sommato una giornata positiva che, fortunatamente ha contraddetto le previsioni meteo.

Dominio turco nella categoria junior con Tan Tandogan e Elif Ercan in testa nelle divisioni maschile e femminile. Secondo junior il francese Huault, terzo il turco Dönmez. Per quanto riguarda gli italiani ottimo quarto provvisorio di Matteo Della Fiorentina, seguito al quinto da Federico Calcaterra. Tra le ragazze junior secondo e terzo posto provvisorio delle francesi Philip e Sermet. Prima italiana Martina Focante, nona assoluta.

Il danese Vinther conduce invece tra gli youth, seguito dal portacolori del Circolo Surf Torbole Jacopo Gavioli, terzo il francese Armand Genevoy. Prima donna youth Caterina Biagiolini. Tra i master primo il tedesco Markus Steiner, di casa ormai a Torbole.

Domenica partenza ancora la mattina, per sfruttare il vento da nord, che oggi ha permesso di regatare molto bene.