La città trasparente. Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari – dal 22 settembre al 8 ottobre 2023.

Walls Of Street Art

Il Lazzaretto di Cagliari ospita la quarta edizione della manifestazione “Walls of Street Art” a partire dalle ore 18:00 di venerdì 22 settembre e fino a domenica 8 ottobre 2023. L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari ed è curata dall’ATI Cooperativa Sant’Elia 2003 – Accademia d’Arte di Cagliari Srl – Cooperativa Sociale La Carovana – Cooperativa Sociale Terra Mia. L’evento, giunto alla quarta edizione, quest’anno ha come protagonista la nostra città: “La città trasparente” che “si veste di nuovi colori, si scrolla di dosso la polvere”, raccontata attraverso gli occhi attenti, romantici e amorevoli di artisti che sono prima ancora abitanti e frequentatori della Città.

I quartieri storici, le via, gli angoli vengono resi su tele in un dialogo tra luci e ombre, colori e trasparenze, gesti umani e strutture murarie: Castello, Villanova, Stampace, Marina e Sant’Elia.

Il linguaggio è quello delicato e sognante, elegante e suggestivo dell’acquerello, sapientemente padroneggiato dagli artisti. . Vengono esposte le opere di docenti e studenti dell’Accademia d’Arte di Cagliari, per la prima volta insieme, in una mostra collettiva nata dalla comune passione per la pittura “en plein air” tra le via di Cagliari.

In mostra, Emiliano Marini, Sara Paravagna, Iosto Mura, Emanuele Cocco, Simone Piras e Luca Guaraglia. L’esposizione verrà aperta il 22 settembre, durante la manifestazione Move your soul – Playcar party, Cagliari dal Vivo 2023 organizzata da Sardegna Concerti; il 24 settembre in occasione dell’Open Day dell’Accademia verrà proposto il vernissage. Domenica 8 ottobre per la chiusura della mostra si svolgerà un reading, organizzato dall’Accademia d’Arte di Cagliari, per completare il racconto per immagini, arricchendolo attraverso la parola e la musica.

La manifestazione è sponsorizzata dai vini della cantina Locci di Monserrato.

Lazzaretto di Cagliari (Sala Archi) Orari 9.00-13.00/15.00-19.00 dal martedì alla domenica

