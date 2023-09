Villanovaforru: Conclusa la terza edizione del Festival Arrexini

Festival di Lingua e cultura Sarda Arrexini. Grande Successo per le due giornate di venerdì 22 e sabato 23 a Villanovaforru

Venerdi 22 e sabato 23 settembre, Villanovaforru ha potuto vivere due indimenticabili serate di arte, cultura e intrattenimento. Si è infatti svolto il Festival Arrexini, evento promosso dai Comuni di Villanovaforru e Ussaramanna e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. Hanno promosso l’evento anche l’Assessorato alla cultura della Regione Sardegna e l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

“Possiamo sicuramente affermare che l’edizione 2023 di Arrèxini si sta chiudendo con un bilancio positivo.” Lo dichiara Matteo Mandis, esperto di lingua sarda, Assessore alla Cultura, Sport, Associazioni, Spettacolo, Politiche Giovanili e Vice Sindaco di Villanovaforru. “Le due giornate organizzate a Villanovaforru sono la dimostrazione di come sia possibile fare intrattenimento di qualità anche nei piccoli paesi. “Illustres Disconnotos” con Elio Turno Arthemalle e Arrogalla, il concerto live di Piero Marras, il reading di Renzo Cugis e Lele Pittoni “Ti Tiro una Foto”, cosi come la proiezione del Film Bentu di Salvatore Mereu sono stati quattro micro appuntamenti del Festival della cultura sarda Arrexini”

Culture e lingue minoritarie di Sardegna

Filo conduttore delle due giornate di Villanovaforru, cosi come del resto della manifestazione che giovedì 14 e venerdì 15 ha coinvolto anche il comune di Ussaramanna, le culture e le lingue minoritarie di Sardegna. Quello che si è articolato per quattro giornate, è stato un evento con più location. Una manifestazione che per il 2023 ha potuto vantare un ricco calendario d’appuntamenti che ha contribuito a rilanciare e promuovere l’importanza e la specificità dell’identità culturale sarda.

“Arrexini – continua Mandis – ha offerto al pubblico presente momenti di confronto, dibattito e svago. Ma ha anche prodotto, complessivamente, un importante ritorno economiche per i paesi e le comunità interessate”

Particolarmente apprezzati i due momenti musicali che hanno visto esibirsi due mostri sacri della musica isolana. Giovedì 14 settembre, a Ussaramanna, nella suggestiva location del nuraghe San Pietro, sono stati i Tazenda a incantare il numeroso pubblico. Venerdi 22, invece, è stato Piero Marras a coinvolgere il pubblico accorso a Villanovaforru in Piazza Costituzione.

Il Festival Arrexini di Villanovaforru e l’importanza nel panorama culturale sardo

“Giunti al termine di questa manifestazione desideriamo ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato, contribuendo a rendere il Festival Arrexini un evento di risonanza culturale. Ma anche un punto di riferimento per la comunità di Villanovaforru e per tutti gli appassionati di arte e cultura. Un ringraziamento speciale va ai cittadini e ai visitatori che con la loro presenza e il loro entusiasmo hanno contribuito al successo di tutte quattro le serate”.

Il Festival Arrexini si conferma come un appuntamento di primaria importanza nel panorama culturale sardo. L’edizione di quest’anno ha consolidato la sua reputazione di evento di qualità, capace di unire tradizione e innovazione.