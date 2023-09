Vento di Sardegna: varato il plurivittorioso Open 50 di Andrea Mura

Padrino dell’evento il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu

Questa mattina è stato varato Vento di Sardegna (Open 50 praticamente imbattuto nelle regate oceaniche in solitaria a cui ha partecipato), pronto a prendere il largo per il giro del mondo con il suo skipper Andrea Mura.

L’evento si è tenuto presso la Marina di Porto Corallo, alla presenza del sindaco nonchè padrino dell’evento Sandro Porcu, del parroco di Villaputzu don Franco Serrau e di tutte le autorità cittadine.

“Come comunità di Villaputzu e del Sarrabus, abbiamo dato il nostro piccolo contributo in questa straordinaria impresa”

“Sono molto felice di ospitare Andrea a Porto Corallo – dichiara Sandro Porcu, primo cittadino di Villaputzu – la sua splendida famiglia e la sua Vento di Sardegna.

Voglio sottolineare il grande spirito di squadra e l’affiatamento che è nato nel nostro porto tra Andrea Mura, il direttore del porto, il personale della Marina di Villaputzu e quello del cantiere nautico.

Lo skipper ha potuto lavorare in un porto tranquillo e accogliente. Ha ricevuto il giusto supporto e aiuto, con professionalità, competenza e passione. Ha potuto contare sull’amicizia di tante persone.

Posso dire con grande gioia e orgoglio che, come comunità di Villaputzu e del Sarrabus, abbiamo dato il nostro piccolo contributo in questa straordinaria impresa che Andrea Mura sta per intraprendere”.

