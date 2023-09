Un weekend molto intenso per i rappresentanti della scuderia RO racing

Un weekend molto intenso per i rappresentanti della scuderia RO racing,Procede a ritmo incalzante l’attività agonistica della scuderia RO racing. Questo fine settimana saranno sette i campi di gara che vedranno impegnati i portacolori del sodalizio di Cianciana. Ci sarà spazio per i rally, le salite, la velocità in circuito e gli slalom.

L’ultimo trimestre dell’anno sarà per la scuderia RO racing pieno di appuntamenti importanti, con molteplici campionati che vedranno i portacolori del sodalizio siciliano in lizza per diversi titoli nazionali. Questo fine settimana sarà caratterizzato da partecipazioni a manifestazioni di ben quattro discipline sportive. Presenze a tutto campo che spazieranno dai rally, alla salita, alla pista e agli slalom.

In Lombardia, a Brescia, andrà in scena il quarantaseiesimo Rally 1000miglia, valido per il Campionato italiano assoluto rally. Tra i 190 partecipanti alla classica, che si corre lungo le valli bresciane, in rappresentanza della scuderia ci saranno, a bordo di una Peugeot 208 Rally4 della Delta Rally, Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia. Nella manifestazione valida per la Coppa rally di zona saranno invece ai nastri di partenza, con la loro Mini Cooper S della classe RSTB 1.6, il giovanissimo brianzolo Andrea Fersini e il siciliano Melo Cappello.

In Piemonte, in provincia di Asti, alla terza edizione del rally Il Grappolo, valido per il Trofeo rally di prima zona per auto storiche, in Primo Raggruppamento saranno ai nastri di partenza, con una Porsche 911, Roberto Perricone e Roberto Spagnoli.

All’autodromo dell‘Umbria a Magione Pier Paolo Caputo con la sua Peugeot 205 Rally, sarà al via di una nuova tappa del Trofeo Italia Storico. Sempre in circuito, ma al Mugello, Federico Parrinello è pronto ad affrontare un nuovo round del Trofeo Predator.

In Sicilia, alla sessantottesima Coppa Nissena, cronoscalata tra le più longeve del panorama motoristico nazionale, valida per il Campionato italiano velocità della montagna, Lucio Peruggini, a bordo della sua Ferrari 488 Challenge Evo Gt, attende solo la matematica conferma di un suo nuovo titolo italiano tra le Gran Turismo. Il calabrese Gabry Driver, in gara con una Peugeot 207 Super 2000, sarà pronto a ben figurare tra le vetture della categoria E1 Ita 2000. In classe AS 2000 sarà della partita, con la sua Renault Clio Williams, Luca Sciortino e con una Renault Twingo in classe AS 1600 marcherà cartellino di presenza Sabatino Pagnozzi. Nella gara nissena al via tre le storiche del Terzo Raggruppamento ci saranno: il recordman della classe 1150 TC, Vincenzo Serse, che sarà pronto ad ottenere il massimo dalla sua Fiat 127, il bagherese Oliver Oliveri, in gara con una Porsche 911 ex Gruppo 3, e in classe Turismo 1600, con la sua Volkswagen Golf Gti, Bernardo Benenati.

Sempre in Sicilia al secondo Slalom Città di Ucria, valido per la Coppa Acisport di quinta zona, saranno della partita: Marco Gammeri, con una Renault Clio Rs della classe E1 Ita 2000, Dario Salpietro, con una Peugeot 106 della classe Racing Start Plus 1.6, Carmelo Pirri, con una Fiat 127 della classe S3 del Gruppo Speciale, Salvatore Catanzaro, con una Citroen Saxo della classe A1600, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio Rs della classe Racing Start Plus 2000, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106 della classe N1400, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 della classe S1 del Gruppo Speciale, Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106 della classe Racing Start Plus 1600 e Alfredo Giamboi con una Fiat X1/9 della classe S6 del Gruppo Speciale.