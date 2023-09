Un Week End Fra Musica Sarda E Musica Internazionale Con Le Produzioni Concertistiche Dell’associazione Ennio Porrino Di Elmas Il 16 E 17 Settembre 2023

Sarà un week end ricco di musica che spazierà dai repertori tradizionali e popolari sardi a quelli della popular music internazionale grazie alle produzioni concertistiche che l’Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas sta promuovendo nella propria circuitazione regionale.

advertisement

Un Week End Fra Musica Sarda E Musica Internazionale

Si comincia sabato 16 settembre 2023 alle 19.30 a Siurgus Donigala (presso il Sagrato della Chiesa San Teodoro) con il Concerto Vocale Strumentale “CANTUS E SONUS DE SARDIGNA – Musica e Parole per raccontare la Sardegna” che vedrà protagonista la cantante Sandra Ligas accompagnata da Daniele Cuccu (chitarra) e Massimo Perra (fisarmonica e percussioni). L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di brani del repertorio tradizionale, popolare e contemporaneo della Sardegna.

Il concerto verrà attuato pure in occasione della Festa della Madonna dell’Addolorata e de is bagadius in collaborazione con il Gruppo Folk Sa Roda di Siurgus Donigala, la Pro Loco di Siurgus Donigala e la Parrocchia San Teodoro.

Il secondo appuntamento

Il secondo appuntamento concertistico è previsto domenica 17 settembre 2023 alle 18.00 a Gesico (presso il Museo del Territorio) con il Concerto Vocale – Strumentale “Wonderful Melodies” nel quale il cantante e pianista Manuel Cossu proporrà un nuovo progetto originale accompagnando il pubblico attraverso un percorso musicale fra le intramontabili melodie di Elton John.

Il concerto verrà attuato pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del Romanico”.

I concerti sono ad ingresso gratuito e sono promossi e attuati dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).