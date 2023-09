Ulteriore riconoscimento per “Il coraggio dei vinti”, finalista anche al premio Giovane Holden

Premio Nazionale Giovane Holden Ed. XVII : “IL CORAGGIO DEI VINTI”, presentato alla biblioteca di Pirri di Cagliari a giugno, nella cinquina finalista.

Sono stati comunicati i finalisti al Premio Nazionale Giovane Holden Ed. XVII sul sito www.giovaneholden.wordpress.com e IL CORAGGIO DEI VINTI è nella cinquina finalista dei romanzi editi. La giuria dell’edizione del premio ha analizzato, quest’anno, oltre 1.000 titoli, confermando ancora una volta la vitalità del settore.

advertisement

Ulteriore riconoscimento per “Il coraggio dei vinti”, finalista anche al premio Giovane Holden

Ancora un altro importante riconoscimento per l’autore pratese e per il suo libro d’esordio che, dopo aver vinto il premio internazionale Cristina Campo I Ed. come Opera prima, essere tra i finalisti del Premio Internazionale “18 maggio” e aver ricevuto la “Menzione di merito” come finalista al Premio Città di Salsomaggiore I Ed., rientra tra i finalisti anche dell’importante premio viareggino.

Non dimentichiamo inoltre che il romanzo era rientrato anche nella decina finalista del prestigioso premio Clara Sereni, sez. Inediti 2022, con il titolo provvisorio “La guerra e il podere”.

Con un taglio quasi giornalistico, immediato e diretto, la narrazione trasporta il lettore nel difficile percorso dei tre fratelli protagonisti e della loro famiglia durante gli eventi della seconda guerra mondiale. Grazie a una forte scorrevolezza del testo l’ambientazione è un continuo susseguirsi di situazioni e luoghi differenti che, molto spesso, si incrociano e intersecano. Una storia dalla forte dimensione europea: oltre a essere ambientato a Roma, lungo la via Francigena, nella Toscana contadina, sul lago di Garda e nella città di Firenze si svolge anche a Tolone, a Norimberga, a Innsbruck e, naturalmente, a Grieshiem, luogo di deportazione.

Il romanzo è tratto da documenti originali del periodo

Proprio il viaggio europeo che si compie durante la lettura è l’elemento di profonda ricerca realizzata dall’autore. Un viaggio che, alla fine, è stato comune per molti dei 600.000 internati italiani, deportati nei campi lager del terzo Reich per non aver voluto combattere a fianco dei nazi fascisti. Il romanzo è tratto da documenti originali del periodo rintracciati grazie al supporto della banca dati tedesca Arolsen e dell’Archivio di Stato. Documentazione unica che chiude il ciclo della storia dalla chiamata alle armi da parte della Repubblica di Salò al campo di transizione di Kassel, in Germania; dal campo di prigionia di Greisheim fino al ritrovamento dei superstiti nella caserma di Norimberga.

La cerimonia di premiazione del premio letterario nazionale Giovane Holden si terrà a Viareggio, nella splendida cornice del lungomare più famoso d’Italia, presso l’Hotel Residence Esplanade il giorno 23 settembre alle ore 15:00.

Informazioni e altri dettagli sul sito dell’autore www.francescobianchiautore.com