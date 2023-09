NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Le conseguenze della guerra di invasione russa in Ucraina impattano soprattutto sui Paesi del Sud del mondo. È una guerra non solo all’Ucraina, ma alle nazioni più povere”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

