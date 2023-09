Tutto esaurito domani a Cagliari per Forma e Poesia nel Jazz con i Choro da Ilha e con il quartetto di Stefano Di Battista

Entra nel vivo, domani (giovedì 14) a Cagliari, la ventiseiesima edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz , in programma fino a domenica (17 settembre) al Lazzaretto , il centro culturale nel quartiere Sant’Elia, ma con eventi collaterali anche in altri siti del capoluogo sardo e dei suoi dintorni.

QUI il programma Forma e Poesia nel Jazz

advertisement

Tutto esaurito domani a Cagliari per Forma e Poesia nel Jazz con i Choro da Ilha e con il quartetto di Stefano Di Battista

È il caso dei due appuntamenti che aprono la giornata: il primo, in collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico ARST , è “Jazz in metrò”, con la musica di Diego Greco al sax e Giovanni Alborghetti al cajón, in transito sul tram da Monserrato a Settimo San Pietro dalle 11 alle 13.

A mezzogiorno parte invece “Trekking e musica”, un’escursione alla Sella del Diavolo , il promontorio che si affaccia sul Golfo di Cagliari, abbinata a un set del trio della cantante Carla Giulia Striano con Adriano Sarais alla tromba e Matteo Orani alla chitarra: un appuntamento nel cartellone di Cagliari dal vivo , il programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune.

La serata al Lazzaretto prende il via alle 19 con un incontro editoriale: Emanuele Pittoni e Renzo Cugis presentano “ Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna “, cartoline semiserie da un’Isola bizzarra, come recita l’eloquente sottotitolo del loro volume pubblicato quest’anno dalla casa editrice Abbà .

«L’obiettivo di questo libro è stato quello di divertirci e soprattutto divertire i lettori», spiegano i due autori: «Abbiamo provato ad abbattere i cliché di un’isola esotica, falsamente insolita e culturalmente immobile. Ogni racconto è una fotografia che come un machete immaginario sfronda le aberrazioni del trash folk sardo figlio di modelli culturali e stereotipati. Il risultato? Un libro folle, tragicomico e in una parola: vero».

I due concerti della serata

Alle 20.30 si accendono i riflettori per il primo dei due concerti della serata (che registra già il tutto esaurito): protagonisti i Choro da Ilha , formazione sarda che, come dichiara il nome, ha il suo ambito di riferimento nello choro, un genere raffinato della musica popolare brasiliana, con alcuni degli strumenti tipici e fondamentali della sua tradizione. Un progetto di alto livello tecnico che propone un repertorio di facile fruizione, allegro e coinvolgente attraverso la tromba di Matteo Sedda, il clarinetto di Emilia Mulas, la chitarra a sette corde nelle mani di Christian Ferlito e il ritmo sostenuto dal pandeiro di Federico “Carioca” Unali.

Altre sonorità e atmosfere nella seconda parte della serata: “Morricone Stories” è il progetto (e il titolo dell’album pubblicato nel 2021 dalla Warner Music) con cui Stefano Di Battista – nome di primissimo piano della scena jazzistica internazionale, con una carriera parallela tra Italia e Francia –

rende omaggio in chiave jazz al grande compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, scomparso tre anni fa, al quale il sassofonista romano (classe 1969) era legato da una sincera amicizia, oltre che da diverse collaborazioni. Insieme a Stefano Di Battista ai sax contralto e soprano, saranno sul palco Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.

Tutto esaurito per la serata di domani (giovedì 14), dunque, come anche per quella di venerdì, protagonista Simona Molinari preceduta sul palco, alle 21, dalla cantautrice cagliaritana Chiara Effe. C’è invece ancora disponibilità di posti per il concerto “supplementare” che gli organizzatori hanno predisposto sempre per venerdì alle 19. I biglietti, a 23 euro (più 3 di diritti di prevendita), sono in prevendita su www.boxofficesardegna.it ; tel. 070657428.

Informazioni

Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero 388 38 99 755 e all’indirizzo di posta elettronica formaepoesianeljazz@gmail.com. Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz .

La ventiseiesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata dall’omonima cooperativa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di BFLAT, Cooperativa S.Elia 2003, ABC Sardegna, Jazz Takes The Green, SJN, I-Jazz, Associazione Baetorra, Tourist Smile, ARST – MetroCagliari, FIAB Cagliari. Media Partner TISCALI e Nara Comunicazioni.

QUI il programma Forma e Poesia nel Jazz