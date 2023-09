Trionfa il Genoa al 2° Torneo “Paolo Tassu”

La formazione del Genoa di mister Chiappino batte l’Olbia in finale nell’evento di calcio giovanile, dedicato al compianto dirigente sassarese

Un grande successo di pubblico. Una due giorni di sport e divertimento che ha coinvolto 24 squadre provenienti da tutta l’isola che hanno sfiidato i club professionistici: Cagliari, Olbia, Torres e il Genoa.

Ed è stata proprio la formazione ligure allenata da Luca Chiappino ad aggiudicarsi il trofeo della seconda edizione del Torneo Paolo Tassu. La manifestazione sportiva dedicata alla categoria allievi è nata per volere della famiglia e degli amici di Paolo per mantenere sempre vivo il ricordo del dirigente sportivo del Sassari Calcio Latte Dolce scomparso nel 2021.

Nelle giornate del 1° e 2 settembre, nei campi di Latte Dolce e Li Punti si sono date battaglia le squadre provenienti da tutta la Sardegna. A far da padroni di casa la Sassari Calcio Latte Dolce che insieme alla ASD voluta dalla famiglia di Tassu, ha organizzato per il secondo anno questa manifestazione. Ha visto anche il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna e grazie al sostegno di tantissimi amici e sponsor.

Una partita risolta nei minuti finali

In semifinale il Genoa ha dovuto affrontare la Torres in una sfida seguitissima ed emozionante. Tale sfid si è risolta solo nei minuti finali. Per l’Olbia ultimo scoglio prima della finale è stato il sorprendente Pirri.

Nella finalissima, di fronte ad un caloroso pubblico, il Genoa ha fatto emergere tutte le proprie qualità tecniche e fisiche con un perentorio 3-0 sui bianchi guidati da mister Castricato.

Donazione sangue

Oltre alle due giornate di sport, di gioia e di divertimento, è stata l’occasione per offrire un sostegno concreto grazie alla postazione dell’Avis per la donazione del sangue presente al campo di Latte Dolce.

Ma non solo. Il Torneo anche quest’anno continua ha voluto lanciare messaggi importanti legati al rispetto dell’ambiente e alla cura del patrimonio, tutte tematiche a cui Paolo Tassu teneva molto e che sono stati sottolineati nel corso delle due giornate grazie al main sponsor èAmbiente.

Le premiazioni

Al termine della Finale si è svolta la cerimonia di Premiazione. Presenti il vice presidente FIGC Roberto Desini, il responsabile tecnico Vincenzo Fadda e Peppino Pinna delegato Figc Sassari, il responsabile sezione AIA di Sassari Emanuele Fesi e per il comune di Sassari Maurilio Murru, presidente del Consiglio Comunale.

I premi singoli sono andati ad Alessio Marconi del Genoa (miglior Giocatore), Andrea Marrazzu dell’Olbia (Capocannoniere) e al Pirri (premio Fair Play). Terzo posto parimerito per Torres e Pirri.

“Una splendida seconda edizione – le parole di Eleonora, Francesca e Susanna Tassu e di Graziella Manai, la compagna di Paolo che insieme con le figlie e la sorella e tutta la famiglia sono promotori dell’evento – che ricorderemo per le tante squadre che hanno partecipato, per lo spettacolo offerto e il sano agonismo dei ragazzi, ciò piaceva a Paolo. Come sempre ringraziamo il Sassari Calcio Latte Dolce che ci ospita e il presidente Roberto Fresu per la grande disponibilità. E grazie agli sponsor e a tutti coloro che ci aiutano e sostengono in tanti modi diversi. Non abbiamo intenzione di fermarci ma anzi di continuare a crescere e far si che questo torneo sia sempre più un punto di riferimento per tante società all’inizio della stagione sportiva”.

