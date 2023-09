Trio Ars Musicandi – Sabato 23 settembre ore 19.00 – Museo Diocesano Arborense

Ha collaborato in qualità di spalla con vari enti e orchestre italiane quali: Orchestra Lirico Sinfonica di Piacenza, San Remo, Bergamo, Cagliari, Bolzano. Ha fatto parte dei ‘Solisti Veneti’ diretti da Claudio Scimone. con i quali ha effettuato tournée in Europa. Giappone. Stati Uniti. Messico e Canada. Vincitore del Concorso Ordinario per Esami e Titoli a Cattedre nei Conservatori di Musica, è titolare di cattedra di violino, dal 1994 presso il Conservatorio “P. L. da Palestrina” di Cagliari.

Nello stesso anno, vincitore di Concorso, entra a far parte dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, oggi Orchestra Nazionale della Rai, dove, per sette anni, collabora con direttori di fama interazionale. Contemporaneamente continua gli studi di perfezionamento con Corrado Romano prima a Ginevra, successivamente in Italia. Segue corsi di perfezionamento anche con Victor Dancenko. con Mariana Sirbu e, per la musica da camera, con Massimo Paris.

LUCA PERSICO Inizia la propria formazione presso il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari. Qui si diplomerà brillantemente nell’autunno del 2018, sotto la guida del Prof. Attilio Motzo.

Nel 2023 ha conseguito la laurea magistrale in viola, nella classe del Prof. Dimitri Mattu Dal 2017 ha collaborato in varie vesti, come orchestrale, (violino e viola) violino solista, viola solista, primo violino e maestro concertatore in numerosi ensemble del territorio, spaziando dalle esecuzioni filologiche con strumenti antichi all’interpretazione di composizioni contemporanee inedite. Dal 2019 collabora con la World Youth Orchestra per produzioni in Italia, Libano, Bulgaria, Marocco e Bosnia.

Dal 2022 suona come prima viola nella Fames’ Institute Orchestra con sede in Skopje, Macedonia. In Sardegna ha prestato la propria opera in veste di violista presso l’Orchestra dell’Ente lirico di Sassari e come violinista presso l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Dal 2018 Insegna regolarmente violino, con un proprio progetto didattico, presso la “Scuola Civica di Sant’Antioco.