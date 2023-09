TheFork Awards 2023: si aprono le votazioni per i 43 ristoranti nominati della 5° edizione

Tornano i TheFork Awards: tante novità per la quinta edizione

Le 43 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite da 54 Top Chef e dagli utenti TheFork TheFork Awards 2023 Milano, 19 settembre 2023 – Dopo il grande successo della 4ª edizione TheFork Awards, prende oggi il via la 5ª edizione dell'iniziativa dedicata alle nuove aperture e nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è nato e curato da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, in partnership con Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d'autore. Lanciata nel 2018, l'iniziativa si è affermata come primo traguardo e trampolino di lancio per i ristoranti più promettenti del nostro panorama gastronomico. L'obiettivo è identificare e valorizzare le migliori nuove aperture o nuove gestioni del 2022-2023 con il contributo autorevole di 54 Top Chef protagonisti della ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei 43 ristoranti e da oggi fino al 10 ottobre incluso gli utenti di TheFork sono chiamati a votare la loro insegna preferita; il ristorante che si aggiudicherà il maggior numero di preferenze otterrà l'esclusivo People's Choice Award. Inoltre, votando si partecipa al concorso dedicato all'iniziativa e si potranno vincere due posti all'esclusiva cena di gala o una delle 50 Gift Card TheFork da 50€ in palio. Proprio la serata di gala costituisce la fase conclusiva dell'iniziativa: l'evento di premiazione vero e proprio che quest'anno avrà luogo il 24 ottobre presso il Palazzo Mezzanotte a Milano. TheFork Awards è patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano e vanta importanti partner istituzionali quali Le Soste e APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani, le media partnership di Dove e Realize Networks, la partnership tecnica di NH Hotels e Caraiba e la partnership commerciale di Plenitude (Eni). I prestigiosi sponsor dell'evento sono Samsung Electronics Italia (divisioni mobile e audiovideo), Barilla, Acqua Panna e S. Pellegrino, Bibite Sanpellegrino e Amara.

Dichiarazioni di Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia

“I TheFork Awards vogliono valorizzare l’impegno e l’energia della ristorazione italiana, sostenendo la nuova imprenditoria. Gli utenti TheFork sono parte fondamentale della community TheFork e, più in generale, del sistema della ristorazione. Proprio per questo il voto popolare è importante, non solo per l’esperienza diretta di cui si fa testimone, ma anche per il nostro impegno nel promuovere una connessione sempre più stretta tra ristoranti e clienti”, racconta Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia. “Le storie che caratterizzano ciascuna delle realtà selezionate vogliono far sì che sempre più persone possano conoscere e provare queste nuove insegne, offrendo così nuovi stimoli alle nuove imprese della ristorazione”. Il mercato della ristorazione sta finalmente mostrando segnali positivi L’industria conferma di aver ripreso il passo nonostante le molte sfide affrontate negli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati aggiornati dell’Osservatorio di Format Research e TheFork sulle nuove aperture, nel secondo trimestre del 2023 registriamo il dato di aperture di nuovi ristoranti con somministrazione più alto degli ultimi 3 anni. I TheFork Awards permettono alle novità più meritevoli non solo di beneficiare della clientela che TheFork è in grado di attirare, ma anche dell’attenzione del settore enogastronomico. Dall’edizione 2018 all’edizione 2022 sono stati nominati 243 ristoranti, di cui 110 hanno ricevuto una menzione nella Guida MICHELIN (1 due Stelle MICHELIN, 31 una Stella MICHELIN, 4 Bib Gourmand, 68 Michelin Selection). Nella sola edizione 2022, 7 ristoranti scoperti hanno ottenuto una Stella MICHELIN e 16 sono entrati nella Michelin Selection.

Dichiarazioni

Carlo Passera, Caporedattore di Identità Golose

“Forse mai come quest’anno il quadro delle candidature ai TheFork Awards risulta rappresentativo dell’italianità in cucina”, commenta Carlo Passera, Caporedattore di Identità Golose. “Il settore della ristorazione sta affrontando un periodo di grande rinnovamento, sia come conseguenza del periodo pandemico che ancora produce i suoi strascichi – una sorta di “onda lunga” -, sia per l’affacciarsi sempre più massiccio di una nuova generazione di chef giovani e preparati. Complice, infine, anche il diffondersi trasversale di format differenti, originali, in quella che appare una tendenza netta di crescente diversificazione dell’offerta sul mercato”. Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano “La ristorazione non solo è un’eccellenza italiana, ma rappresenta per l’economia di una città come Milano un asset importante: significa lavoro, crescita economica, oltre ad essere una forza trainante per il turismo” dichiara Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano. “Il settore, tra Covid e rincaro di energia e materie prime, ha attraversato anni complicati, ma i nostri ristoratori hanno dimostrato una resilienza e una capacità di innovarsi eccezionale. Eventi come i TheFork Awards sono importanti per sostenere e valorizzare il settore della ristorazione, stimolando la crescita e l’innovazione”.

I 43 ristoranti nominati