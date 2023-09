Terzo appuntamento con “I siti dentro il museo. In volo sui monumenti della Barbagia”

Il Museo e il territorio. Le immagini raccontano la storia. Giovedì 7 settembre, alle 19.00, nel giardino del Museo Archeologico Nazionale Giorgio Asproni di Nuoro, per il terzo appuntamento organizzato in collaborazione con il MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro, dal titolo I siti dentro il museo. In volo sui monumenti della Barbagia, verranno proiettati una serie di video-documentari realizzati nei principali siti di provenienza dei reperti che costituiscono la collezione del museo. Il progetto è curato dal direttore del Museo, Stefano Giuliani, e da Manuela Puddu, funzionaria archeologa del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Terzo appuntamento con “I siti dentro il museo. In volo sui monumenti della Barbagia”

Il Museo e il territorio. Le immagini raccontano la storia. Giovedì 7 settembre, alle 19.00, nel giardino del Museo Archeologico Nazionale Giorgio Asproni di Nuoro, per il terzo appuntamento organizzato in collaborazione con il MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro, dal titolo I siti dentro il museo. In volo sui monumenti della Barbagia, verranno proiettati una serie di video-documentari realizzati nei principali siti di provenienza dei reperti che costituiscono la collezione del museo. Il progetto è curato dal direttore del Museo, Stefano Giuliani, e da Manuela Puddu, funzionaria archeologa del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Le bellissime immagini, girate nelle aree archeologiche della provincia, raccontano i siti neolitici in grotta, la grotta di Sisaia, i santuari dell’età del ferro e i nuraghi visitabili nel territorio del comune di Nuoro.

advertisement

All’evento, oltre agli autori del progetto, saranno presenti il presidente del Distretto Culturale del Nuorese, Agostino Cicalò, il coordinatore del tavolo dei musei del Distretto Culturale del Nuorese, Gianluca Secci, la direttrice del MAN di Nuoro, Chiara Gatti, il direttore di Terradupunt, Salvatore Cubeddu, il regista dei video, Fabio Ortu, e i rappresentati delle amministrazioni comunali di riferimento e delle cooperative di gestione dei siti che compongono i video documentari.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per ulteriori informazioni: