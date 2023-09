Superluce, il nuovo singolo di Andrea Skizzo Mulargia

Il cantautore di origini Sarde naturalizzato in Svizzera racconta l’amore cosmico

Dal 13 settembre in tutte le piattaforme arriva Superluce, il nuovo singolo di Andrea Skizzo Mulargia per la label Beatfactory con distribuzione Believe. Dal 15 settembre anche in rotazione radiofonica.

Skizzo, dopo un’interruzione estiva dedicata alla pubblicazione di hit e sigle estive ormai ballate nelle spiagge di tutto il mondo, torna con un pezzo di matrice rock, Superluce.

Il brano nasce x raccontare l’amore cosmico, quello autentico, quello che si cerca disperatamente per tutta la vita e Skizzo lo descrive così:

“Frasi di tutti i giorni si fondono con citazioni “SCIENCE”. Arpeggi di chitarra che si “arrovellano” fino alla scoperta di noi stessi… La nostra vera essenza”.

“Superluce” è prodotto da Filadelfo Castro, ed il testo è scritto da Andrea Skizzo Mulargia e da Stefano Paviani, che ha anche composto la musica insieme a Filadelfo Castro.

Il video ufficiale, uscito su YouTube il 13 settembre e prodotto da Marjal Production, questa volta ha uno stile semplice ed essenziale dove bianchi e neri spadroneggiano nella scena. Skizzo: “Un protagonista che vive una vita normale fino al suo rientro a casa dove “ritorna” a essere se stesso…senza filtri… Quella vena di pazzia che vive dentro ciascuno di noi… Ritornare liberi…ritornare bambini”.

Il singolo “Superluce” è il terzo singolo rock di Andrea Skizzo Mulargia del 2023 dopo “Prima Linea” ed “Elementare” e anticipa l’uscita dei prossimi singoli rock per l’autunno 2023.

Link al Video Ufficiale di Superluce: https://youtu.be/zmgB-hWv1jE?si=-rmFKyGfkNT-zkBy