Su Sentidu – 9a Conferenza Internazionale di Ecopsicologia

Ecopsicologia & Green Mindfulness

130 partecipan7 da 26 nazioni, immersi nella pineta di Is Arenas in Sardegna per

scoprire come l’Ecopsicologia può migliorare noi stessi e il mondo.

Da Mercoledì 20 a Domenica 24 se3embre 2023, in Sardegna, immersi nella Pineta del Camping Bella Sardinia a Is Arenas nel comune di Cuglieri (ORISTANO), si svolgerà SU SENTIDU, la 9a Conferenza Internazionale di Ecopsicologia.

La manifestazione, con cadenza biennale, dopo Hawaii, Grecia, Uruguay e Spagna torna in Italia per riunire, in modalità residenziale, 130 esperJ, studenJ e curiosi del mondo dell’ecopsicologia provenienJ da 26 nazioni differenJ. Ecopsicologi, ecotuner ed ecoalleaJ si incontreranno per approfondire e condividere come l’Ecopsicologia ci accompagna a ritrovare e far ritrovare il senso del sacro nella Natura e con la Natura.

Sono in programma 11 conferenze e 28 laboratori esperienziali. Le conferenze saranno condoOe da esperJ dell’Ecopsicologia provenienJ da Italia, Brasile, Grecia, Australia, Colombia, Cile, Portogallo, Israele e Ungheria per condividere il loro impegno, ricerca e aRvità nel promuovere una visione più ampia dell’essere umano come parte del processo della vita in evoluzione e per facilitare il passaggio da una visione antropocentrica a una ecocentrica, in cui le leggi della vita diventano guida nell’arte del vivere bene insieme. Le conferenze prevedono il servizio di traduzione simultanea.

Nei laboratori esperienziali (workshop) Ecotuner provenienJ da tuOo il mondo, avvolJ dal profumo dei pini e della macchia mediterranea, coccolaJ dalla brezza e dai suoni del mare, accompagneranno i partecipanJ a vivere esperienze in Natura, con la Natura: aRvità creaJve, meditazioni, danza, gruppi temaJci di incontro e scambio, green mindfulness e molteplici altre aRvità di crescita personale e professionale.

Ciascun partecipante potrà scegliere tra laboratori in lingua italiana, spagnola, inglese e portoghese. La manifestazione è organizzata da La Factoria Impresa Sociale Coop. di Oristano e Ecopsiché-Scuola di Ecopsicologia per IES-InternaMonal Ecopsychology Society, con il supporto di alcune importanJ imprese agroalimentari del territorio della provincia di Oristano: LaOe Arborea, Cao Formaggi, L’Orto di Eleonora, Sa Marigosa e CanJna della Vernaccia.

IES InternaMonal Ecopsychology Society, con sede a Lugano in Svizzera, è un’associazione senza scopo di lucro, rappresentata in 24 nazioni, che riunisce professionisJ di diversi seOori impegnaJ nella promozione di consapevolezza personale, relazionale e ambientale. IES mira a sostenere, diffondere e promuovere l’Ecopsicologia, le sue applicazioni e la figura professionale dell’Ecotuner.

L’Ecopsicologia è l’incontro tra Psicologia ed Ecologia, sia come scienza che come movimento sociale. Esplora i nostri legami psicologici con la natura, rivelando che, in quesJ legami, le dimensioni biologica, psichica e spirituale si interconneOono. AOraverso l’Ecopsicologia ampliamo la nostra comprensione di chi siamo e di quale è il nostro ruolo nella rete della vita. Ampliamo anche la consapevolezza di come la dimensione psicologica sia alla base della crisi ambientale in cui viviamo e di come la psicologia può aiutarci a superare questa crisi. Natura e salute mentale, l’essere umano nelle sue relazioni ecologiche con la rete della vita, la crisi ambientale e la Psicologia, la Natura e la conoscenza di sé sono alcuni dei temi di cui si occupa.