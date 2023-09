Steve Tosi, Nari, Giorgio V., Max Magnani e Sandro Puddu raccontano il sound dell’estate ’23, quello di ACETONE, Com’è andata l’estate ’23 per gli artisti di ACETONE (tutti nella foto, in ordine sparso), la label funky house lanciata meno di un anno da Maurizio Nari con Jens Lissat? E’ andata decisamente bene. E’ stata piena di ritmo ed energia, anche grazie al contributo importante di Steve Tosi? Abbiamo sentito gli artisti che pubblicano con più frequenza su ACETONE per farci raccontare la loro estate in musica. Qual è il brano che hanno suonato o amato di più, nei mesi più caldi del 2023? E qual è invece, tra i i loro brani usciti su ACETONE, quello a cui sono più legati?

Partiamo con STEVE TOSI anche se dice di essere in difficoltà a selezionare un solo brano tra quelli usciti su ACETONE. “Le mie release provengono tutte dal mio background di ‘Old Style DJ’, le atmosfere sono quelle di brani che compravo in vinile e poi riproponevo la stessa sera nei club in cui lavoravo… Tra gli altri segnalerei ‘Save My Life’. Ho dei bellissimi ricordi dei locali in cui suonavo certe sonorità a fine anni 80. Sovrapponevo due dischi e la pista impazziva!”, racconta. Tra le tracce che ha suonato di più la scorsa estate c’è invece “Ain’t No Other Man” dei Murphy’s Law. “Credo di essere stato tra i primi a capire la sua potenza. Nelle serate fatte a Malta erano in parecchi a chiedermi il titolo della traccia, compresi diversi amici DJ. Poi nel giro di un paio di giorni l’avevano acquistata tutti”, conclude STEVE TOSI.

Continua NARI. “Tra le mie release su ACETONE sono molto legato a ‘Pink Panther’, che è venuta per caso guardando un vecchio film in tv, ovviamente la Pantera Rosa. E’ arrivata ad un soffio dalla top 10 su Beatport. La propongo in tutte le mie serate ed ottiene sempre il risultato sperato! La scorsa estate ho poi suonato tante tracce di Hugel, ma la sua ‘Como Shakira’ ha sicuramente battuto tutte le altre”.