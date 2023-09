Sport e divertimento per tutti al Sotto Gamba Game 2023 – dal 15 al 17 settembre a San Vincenzo (Livorno)

San Vincenzo (Livorno), 13 settembre 2023. Tutto è pronto per il Sotto Gamba Game 2023: la settima edizione, volta come sempre all’insegna delle pari opportunità e al superamento di ogni pregiudizio ideologico o psicologico, si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre a San Vincenzo (Livorno) presso il Resort Riva degli Etruschi.

Quest’anno il Sotto Gamba Game si presenta al via con una scelta ancora più ampia per i partecipanti che potranno scegliere fra venticinque discipline di mare e di terra: dagli sport velici al basket, dal tennis al tiro con l’arco, dalla parete di arrampicata alla subacquea senza dimenticare il tiro a segno.

Novità di quest’anno la presenza dei tecnici surf adaptive della FISW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard), il tennis in carrozzina che sarà gestito dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), rugby in carrozzina con i Romanes e la Pole Dance. Molti gli atleti ospiti anche per questa edizione, tutti pluricampioni nazionali e internazionali:

Matteo Salandri per l’Adaptive Surf, Marco Cerrai per lo Showdown, Valerio Teodori per il Judo ai quali si aggiungono le nuove leve di Toscana Disabili Sport per il nuoto Pietro Passerini e Sofia Gagliardo Guerrieri, pronti per la prima partecipazione alle prossime Paralimpiadi.

Torneo di calcio Fisdir Toscana

Sabato 16 alle 17.00 in programma il torneo di calcio Fisdir Toscana (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) presso gli impianti sportivi Extra Time. Anche Dynamo Camp farà parte della kermesse e porterà la sua esperienza nel workshop in programma venerdì 15 settembre dalle ore 14 alle 19 dove verranno affrontate tematiche relative ai problemi della vita quotidiana in presenza a Riva degli Etruschi e trasmesso on line sui nostri canali.

Il Sotto Gamba Game per la serata di questa edizione 2023 porterà un po’ di simpatica irriverenza nel centro di San Vincenzo sabato 16 alle 21.30 con il famoso comico Francesco Fanucchi presso l’Anfiteatro del porto grazie al sostegno del Comune.

La prenotazione e l’assistenza di tutti i partecipanti con esigenze speciali sarà assicurata grazie alla preziosa collaborazione fra l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Regione Toscana con capofila la sezione di Lucca e la A.S.D. Toscana Disabili Sport.

Sotto Gamba Game

Ideato da Maurizio Melis e da Alessandro Ferretti di Toscana Disabili Sport A.S.D. e con la collaborazione dell’amico Duccio Maria Arrighi dell’A.S.D. Tutun Club Sport e Servizi, fin dalla sua prima edizione il Sotto Gamba Game si è sempre prefisso di promuovere l’attività sportiva coniugata al divertimento per affrontare con maggior sicurezza e fiducia la vita. Il contributo sul territorio dato dal Sotto Gamba Game ha permesso inoltre negli ultimi anni la nascita di nuovi progetti coordinandosi con altre realtà meritevoli di essere conosciute e apprezzate che sono entrate a far parte della loro crew.

Si ringraziano il Comune di San Vincenzo, il Gruppo Solvay, Michelotti Ortopedia, Ottobock, Opes Italia e Officine 2000 di Rosignano per il sostegno all’evento e per il patrocinio la Regione Toscana, il C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), la F.I.V. (Federazione Italiana Vela), la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tennis e Padel), F.I.C. (Federazione Italiana Ciclismo) e le altre federazioni sportive e associazioni partner della manifestazione.

