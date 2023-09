Simona Molinari domani a Cagliari per Forma e Poesia nel Jazz: due concerti al Lazzaretto di Sant’Elia aperti dalla cantautrice cagliaritana Chiara Effe

È tra gli ospiti più attesi di Forma e Poesia nel Jazz , il festival organizzato a Cagliari dall’omonima cooperativa, che fino a domenica celebra la sua ventiseiesima edizione facendo base al Lazzaretto , il centro culturale nel quartiere Sant’Elia:

grande protagonista, domani sera (venerdì 15), Simona Molinari , al centro dei riflettori in due diversi set, quello delle 21, andato presto al tutto esaurito, e quello delle 19, programmato in un secondo momento dagli organizzatori per venire incontro alle richieste del pubblico (biglietti a 23 euro più 3 di diritti di prevendita su www.boxofficesardegna.it ; tel. 070657428).

Nei suoi due concerti, la cantautrice aquilana (ma nata a Napoli nel 1983) spazierà dai brani più celebri del suo repertorio a reinterpretazioni personali di alcuni successi del cantautorato italiano, fino ai pezzi contenuti in “Petali”, l’album per cui l’anno scorso ha ricevuto la Targa Tenco come migliore interprete.

Ad accompagnare Simona Molinari sul palco del Lazzaretto ci saranno Claudio Filippini al pianoforte, Egidio Marchitelli alla chitarra, Nicola Di Camillo al basso e Fabio Colella alla batteria.

L’apertura dei due concerti è affidata a un’altra voce femminile, quella dell’autrice e cantautrice cagliaritana Chiara Effe, classe 1984, vincitrice del premio “Musica Contro le mafie” nel 2017 e del premio Fabrizio De André nel 2018

(doppiamente premiata con la targa del pubblico oltre che della giuria),

impegnata a presentare il suo secondo disco, “Via Giardini”.

A chiudere la serata, appuntamento dopoconcerto – intorno alle 23.30 – con i Mambo Django , ensemble cagliaritano che si muove tra jazz manouche, standard degli anni Trenta e Quaranta e il repertorio classico europeo e sudamericano.

Sul palco Roberto Boi, Andrea Murru e Samuele Dessi alle chitarre, con Diego Deiana al violino e Andrea Lai al contrabbasso.

Ma riavvolgendo il nastro, la giornata di domani (venerdì 15) avrà, come la precedente, un prologo in mattinata con “Jazz in metrò”, con la musica di Diego Greco al sax e Giovanni Alborghetti al cajón, in transito sul tram da Monserrato a Settimo San Pietro dalle 11 alle 13: un appuntamento proposto con la collaborazione dell’azienda di trasporto pubblico ARST .

Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero 388 38 99 755 e all’indirizzo di posta elettronica formaepoesianeljazz@gmail.com. Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz .

La ventiseiesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata dall’omonima cooperativa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di BFLAT, Cooperativa S.Elia 2003, ABC Sardegna, Jazz Takes The Green, SJN, I-Jazz, Associazione Baetorra, Tourist Smile, ARST – MetroCagliari, FIAB Cagliari. Media Partner TISCALI e Nara Comunicazioni.

QUI il programma completo Forma e Poesia nel Jazz